Burgos dobla la curva demográfica con más bebés y menos fallecimientos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mas bautizos y menos entierros. Burgos empieza a doblar la curva demográfica con más nacimientos y menos defunciones que un año antes, dos fenómenos demográficos que ayudan a frenar la pérdida de población debida la diferencia entre las personas que nacen, hasta ahora pocas, y las que mueren, lamentablemente muchas más. Así, entre enero y mayo se registraron 905 nacimientos y fallecieron 1.839 residentes en la provincia, por lo que las muertes todavía superaron a los nacimientos en 934 personas. El balance continúa siendo negativo, pero la buena noticia reside en que, al contrario que en años anteriores, la distancia se ha estrechado respecto al mismo periodo de 2025, cuando nacieron 809 niños y murieron 1.871 personas. Entonces hubo 1.062 defunciones más que nacimientos, de modo que la brecha se ha reducido ahora en 128 personas por el doble efecto de los 96 nacimientos adicionales y las 32 muertes menos.

Los nacimientos crecen casi un 12% en Burgos

El principal cambio se encuentra en la evolución de los nacimientos, ya que Burgos sumó 905 hasta el cierre de mayo, frente a los 809 contabilizados durante los mismos cinco meses de 2025. El aumento alcanza el 11,9% y supone que en la provincia nacieron casi cien bebés más que un año antes.

El crecimiento se produce tanto entre los niños como entre las niñas, y si los nacimientos de varones aumentaron de 419 a 478, con 59 más y una subida del 14,1%, los de niñas pasaron de 390 a 427. En este segundo caso se contabilizaron 37 nacimientos más, un 9,5% por encima del mismo periodo del año anterior.

Mayo tuvo un peso importante en esta evolución, puesto que durante ese mes nacieron 210 niños en la provincia, frente a los 152 de mayo de 2025. La diferencia fue de 58 nacimientos, por lo que ese único mes explica buena parte del crecimiento acumulado desde el comienzo del año. Hasta abril se habían contabilizado 695 nacimientos, 38 más que en los cuatro primeros meses del ejercicio anterior.

El incremento registrado en 2026 mantiene por ahora la recuperación de los nacimientos que ya se observó en el conjunto de 2025 puesto que Burgos terminó el año pasado con 2.109, frente a los 2.031 de 2024, lo que supuso 78 más y un avance cercano al 4%. Aquella mejora no permitió, sin embargo, reducir la distancia con las defunciones porque las muertes aumentaron de forma significativa.

Menos defunciones reducen también la brecha demográfica

Entre enero y mayo de este año fallecieron 1.839 personas empadronadas en Burgos, 32 menos que las 1.871 registradas durante el mismo tramo de 2025. El descenso fue del 1,7%, una variación más moderada que la subida de los nacimientos, pero que también contribuye a recortar la pérdida natural de habitantes.

Esta evolución cambia la dirección marcada durante el conjunto del año pasado en el que Burgos cerró con 4.335 defunciones, 385 más que las 3.950 contabilizadas en 2024. Las muertes crecieron entonces un 9,7% y su aumento superó ampliamente al de los nacimientos.

El resultado fue un empeoramiento del balance entre quienes nacieron y quienes fallecieron porque en 2025 hubo 2.226 muertes más que nacimientos, mientras que en 2024 la diferencia había sido de 1.919. Pese a que nacieron más niños, el incremento de las defunciones amplió la brecha en 307 personas.

Los cinco primeros meses de 2026 ofrecen una evolución distinta. La provincia continúa perdiendo población por esta vía, ya que las 1.839 defunciones casi duplican los 905 nacimientos, pero la distancia ha pasado de 1.062 a 934 personas respecto al mismo periodo del año anterior.

La mejora no procede únicamente de la recuperación de los nacimientos porque, pese a que los 96 bebés más reducen por sí solos la brecha, hay que tener en cuenta que las 32 defunciones menos contribuyen también a estrecharla. La suma de ambos movimientos permite aminorar el balance negativo en 128 personas, algo más de un 12%.

Este resultado no significa que Burgos gane población, porque para conocer la evolución completa también hay que tener en cuenta las personas que llegan a vivir a la provincia y las que se marchan. Sí muestra que la pérdida derivada exclusivamente de la diferencia entre nacimientos y defunciones fue menor durante los cinco primeros meses de 2026.

Las cifras proceden de las estimaciones mensuales de nacimientos y defunciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las inscripciones realizadas en los registros civiles.

El aumento de mujeres extranjeras y repunte de la natalidad.

El aumento de los nacimientos coincide con otro cambio demográfico que ha ganado fuerza en Burgos durante los últimos años, como es la llegada de mujeres de origen extranjero. Entre 2021 y 2025, la población femenina extranjera de la capital aumentó en 3.182 personas y solo en el último año se incorporaron al padrón 1.275 mujeres, más del doble que los hombres extranjeros inscritos en ese mismo periodo. Una parte de estas nuevas residentes se encuentra previsiblemente en edades en las que es más habitual tener hijos, por lo que este crecimiento puede estar contribuyendo a ampliar la población en edad fértil y a sostener la recuperación de los nacimientos.

Los datos del INE no permiten atribuir directamente a la inmigración femenina los 96 nacimientos adicionales registrados en la provincia hasta mayo, ya que la estadística adelantada no ofrece en este caso un desglose por nacionalidad de la madre. Sí muestran, sin embargo, que ambos fenómenos avanzan al mismo tiempo. La llegada de mujeres extranjeras ha compensado la pérdida de población nacional y cabe deducir que esta teniendo también un efecto en la natalidad.

Burgos lider en nacimientos en Castilla y León

El crecimiento registrado en Burgos fue el más elevado de las nueve provincias de Castilla y León y quedó muy por encima de la evolución del conjunto de la comunidad. Entre enero y mayo nacieron 5.210 bebés en la autonomía, 67 más que durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 1,3% y una media de 34,5 nacimientos diarios. La subida burgalesa alcanzó el 11,87%.

Los nacimientos también aumentaron en Segovia, con un 6,76%; Soria, con un 6,38%; Ávila, con un 3,93%, y Valladolid, con un 0,45%. La evolución fue negativa en las otras cuatro provincias. El descenso más acusado se produjo en Zamora, donde nacieron un 15,41% menos de niños, seguido de Palencia, con una caída del 4,24%; Salamanca, con un 3,36%, y León, con un 0,5%.

Valladolid reunió el mayor número de nacimientos durante los cinco primeros meses del año, con 1.253, seguida de Burgos, con 905, y León, con 841. Salamanca contabilizó 667; Segovia, 392; Ávila, 367; Palencia, 309; Zamora, 252, y Soria, 224.

Evolución en Castilla y León

El balance de Castilla y León se sitúa también por encima del conjunto de España, donde los nacimientos crecieron un 0,84% hasta mayo y alcanzaron los 130.495. La natalidad aumentó en ocho comunidades autónomas, con Murcia al frente gracias a un repunte del 4,78%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 4,21%, mientras que en el resto se registraron descensos.

Los nacimientos crecen un 12% en lo que va de año y alivian el saldo demográfico de Burgos.© Tomas Alonso

Mayo mejoró los datos de los meses anteriores en Castilla y León. Durante ese mes nacieron 1.118 bebés, frente a los 1.011 de abril y los 1.083 registrados en mayo de 2025.

La mayor parte de las madres se encontraba en los tramos centrales de edad. En 1.651 nacimientos tenían entre 25 y 29 años y en otros 1.615, entre 30 y 34. También se contabilizaron 519 bebés de madres de 40 a 44 años, 50 de mujeres de 45 a 49 y cuatro de madres mayores de 50 años. En el extremo más joven hubo un nacimiento de una madre menor de 15 años, 97 de mujeres de entre 15 y 19 y 425 de madres de 20 a 24 años.

Al aumento de los nacimientos se sumó en Burgos una reducción de las defunciones. Hasta el 5 de julio habían fallecido en la provincia un 2,39 % menos de personas que durante el mismo periodo del año anterior, una evolución que contribuye también a reducir la distancia entre quienes nacen y quienes mueren.

Castilla y León acumuló 15.040 defunciones hasta la semana 27 de 2026, cerrada el 5 de julio. La cifra representa un descenso del 2,72% respecto al mismo tramo de 2025. En el conjunto de España se contabilizaron 235.178 muertes, un 1,08% menos, con bajadas en nueve comunidades autónomas y aumentos en las restantes.

La Rioja registró el mayor incremento entre las comunidades, con un 5,73%, mientras que en Ceuta las defunciones aumentaron un 10,89 . En el extremo contrario se situó Cataluña, donde descendieron un 5,34%.

Palencia encabezó la reducción de las defunciones entre las provincias de Castilla y León, con una caída del 9,29%. También bajaron en Zamora, un 7,50%; León, un 4,61%; Ávila, un 4,36%; Burgos, un 2,39%; Soria, un 2,37%, y Valladolid, un 1,05%. Por el contrario, aumentaron un 5,21% en Segovia y un 1,83% en Salamanca.