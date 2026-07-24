Whisky, sartenes, queso, desodorante o detergente, el botín de 3.300€ de cinco ladronas de comercios

La policía encontró en el coche de las detenidas alimentos, artículos de limpieza y de menaje valorados en más de 1.200 euros y además robaron prendas deportivas y otros artículos por valor de 2.100€.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cinco auténticas urracas ladronas de todo tipo de mercancías. Hormiguitas laboriosas del crimen que fueron acumulando un valioso botín de más de 1.200 euros mangando todo tipo de productos en supermercados y tiendas de la ciudad.

Cinco delincuentes que ya se las han visto con la Policía Nacional en multitud de ocasiones porque se dedican precisamente a saquear comercios de todo tipo en distintas poblaciones. Estas bandidas de mediana edad poseen un dilatado historial delictivo y nada hace pensar que después de haber sido detenidas en Burgos vayan a dejar su lucrativo negocio.

Su último arresto se produjo este martes 21 de julio después de una sesión de saqueo en la capital burgalesa en la que pudieron robar decenas de productos en varios comercios en sesiones de mañana y tarde. La Policía Nacional acabó deteniendo a cinco mujeres en dos actuaciones distintas a lo largo de la tarde y se pudo recuperar mercancía valorada en más de 3.300 euros, entre la que había ropa deportiva, perfumes, cosméticos, alimentos, productos de limpieza y artículos para el hogar. En uno de los coches también aparecieron unas tijeras y un imán que las sospechosas podrían haber utilizado para quitar o anular las alarmas de algunos productos.

La primera intervención comenzó poco después de las 15.00 horas, cuando los trabajadores de una tienda de ropa deportiva avisaron a la Policía al ver salir a dos mujeres con varios artículos que no habían pagado. Las sospechosas subieron a un coche y se marcharon, pero una patrulla las localizó poco después y consiguió interceptarlas antes de que pudieran alejarse.

Las ladronas usaban un imán y unas tijeras para retirar o desactivar las alarmas.ECB

En la parte trasera del vehículo había numerosos productos de la tienda, junto con cosméticos, perfumes y artículos de menaje y hogar de los que las mujeres no pudieron presentar facturas ni justificantes de compra. Los agentes encontraron además en el bolso de una de ellas unas tijeras y un imán, dos objetos que, según las primeras comprobaciones, podrían haber empleado para retirar o desactivar las alarmas colocadas en prendas y otros artículos.

Las dos mujeres fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales mientras los agentes contactaban con los comercios afectados para averiguar de dónde procedía cada producto y devolverlo a sus responsables. La mercancía recuperada en esta primera actuación tenía un valor de venta de 2.100 euros.

Roban por la mañana y mangan por la tarde

Unas cinco horas después, hacia las 20.15 horas, la Policía recibió un nuevo aviso desde el Parque Comercial Arlanzón gracias a la colaboración de una persona que vio a tres mujeres intentando meter en un coche varios productos que supuestamente acababan de robar. Cuando los agentes llegaron al lugar identificaron a las sospechosas y revisaron el vehículo que utilizaban, en el que encontraron alimentos, productos de limpieza y artículos de cocina y hogar valorados en más de 1.200 euros, entre ellos whisky, queso, desodorante, detergente y sartenes. Las comprobaciones permitieron saber que habían sido robados en comercios del propio parque comercial y en otros puntos de la ciudad, por lo que fueron devueltos a sus responsables una vez aclarada su procedencia.

Las tres mujeres fueron también detenidas y, tras completar la investigación, las cinco arrestadas pasaron a disposición judicial. Según informó la Policía Nacional, todas contaban con numerosos antecedentes por robos parecidos y el aviso ciudadano fue decisivo para poder intervenir en la segunda actuación.