Burgos sigue viviendo del turista de paso y junio consagra esa desventaja

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos figura entre las provincias de Castilla y León que más turistas reciben, pero es también aquella en la que menos tiempo permanecen. Los hoteles burgaleses alojaron en junio a 81.865 viajeros, la tercera cifra más alta de la comunidad, y sumaron 123.331 pernoctaciones, también el tercer mejor resultado. Sin embargo, cada visitante pasó una media de solo 1,51 noches, el registro más bajo de las nueve provincias y por debajo del promedio de 1,65 noches de Castilla y León. Son cifras que muestran la capacidad de Burgos para atraer viajeros y evidencian también que en la provincia predomina un turismo de paso que se detiene y apenas prolonga su visita.

La actividad hotelera perdió fuerza respecto a junio del año anterior. El número de viajeros descendió un 8,69%, mientras que las pernoctaciones bajaron un 5,65%. La reducción de las noches fue menor que la caída de las llegadas, lo que permitió que la estancia media mejorara ligeramente respecto a junio de 2025, cuando se situó en torno a 1,46 noches. Ese avance no evitó que Burgos continuara a la cola de Castilla y León en el tiempo que los turistas permanecen alojados.

Los datos muestran también un ligero retroceso respecto a mayo. Los hoteles habían recibido entonces 83.401 viajeros y contabilizado 128.741 pernoctaciones, de modo que en junio se alojaron 1.536 personas menos y se registraron 5.410 noches menos. La estancia media pasó de 1,54 a 1,51 noches.

El turismo nacional continuó sosteniendo la mayor parte de la actividad. De los 81.865 viajeros recibidos en junio, 50.861 residían en España y 31.005 procedían del extranjero. Los visitantes nacionales generaron 83.869 pernoctaciones, mientras que los extranjeros sumaron 39.462.

La diferencia entre ambos grupos también se aprecia en la duración de la visita. Los viajeros residentes en España permanecieron una media cercana a 1,65 noches, mientras que entre los procedentes del extranjero la estancia se redujo a 1,27. Este último dato refuerza el peso de Burgos como una parada dentro de recorridos más amplios, especialmente entre quienes llegan desde otros países y continúan después su viaje por otros destinos.

En comparación con mayo, el turismo nacional registró el descenso más visible. Los viajeros residentes en España pasaron de 52.342 a 50.861 y sus pernoctaciones bajaron de 87.520 a 83.869. Las llegadas internacionales apenas variaron, desde 31.059 hasta 31.005, aunque las noches de hotel descendieron de 41.222 a 39.462.

La provincia contó en junio con 183 establecimientos hoteleros abiertos, la misma cifra que en mayo. La oferta aumentó, sin embargo, tanto en habitaciones como en plazas. Los hoteles disponían de 4.684 habitaciones, 119 más que el mes anterior, y de 8.921 plazas, frente a las 8.679 de mayo.

La ampliación de la oferta coincidió con un descenso de la ocupación. El 45,56% de las plazas disponibles estuvo ocupado durante junio, por debajo del 47,35% de mayo. Durante los fines de semana, la ocupación alcanzó el 52,66%, casi tres puntos menos que el mes anterior, mientras que el porcentaje de habitaciones ocupadas bajó del 59,03% al 55,67%.

El empleo hotelero evolucionó en sentido contrario. Los establecimientos de la provincia contaron con 1.206 trabajadores durante junio, 87 más que en mayo. El aumento de las plantillas coincidió con la preparación de la temporada de verano y con una oferta más amplia de habitaciones y plazas, aunque la demanda no creció al mismo ritmo.

Turismo de paso

La posición de Burgos dentro de Castilla y León refleja con claridad esa diferencia entre capacidad de atracción y duración de las visitas. Solo Salamanca, con 87.423 viajeros, y León, con 82.317, recibieron más turistas durante junio. Burgos ocupó también el tercer puesto en pernoctaciones, por detrás de Salamanca, que alcanzó las 156.526, y León, con 130.880.

Sin embargo, ninguna otra provincia presentó una estancia media tan corta. Los 81.865 viajeros alojados en Burgos generaron 123.331 noches, una media de 1,51 por persona. Segovia se situó ligeramente por encima, con 1,53 noches, mientras que Ávila rondó las 1,60 y Valladolid alcanzó 1,70.

Las estancias más largas se registraron en Soria y Palencia. Soria recibió 22.691 viajeros y sumó 43.999 pernoctaciones, lo que dejó una media cercana a 1,94 noches. En Palencia, los 21.034 turistas generaron 38.979 noches, con una permanencia media de 1,85. Ambas provincias alojaron a muchos menos viajeros que Burgos, pero consiguieron que permanecieran más tiempo.

En el conjunto de Castilla y León, los hoteles recibieron en junio a 459.874 viajeros, un 5,79% menos que un año antes, y contabilizaron 760.060 pernoctaciones, con una caída del 4,4%. La estancia media quedó en 1,65 noches, todavía muy lejos de las 3,17 del conjunto de España.

Burgos se comportó peor que la media autonómica en la llegada de viajeros, con una caída del 8,69%, aunque el descenso de las pernoctaciones, del 5,65%, quedó más cerca de la evolución regional. Solo Valladolid mejoró sus datos respecto a junio de 2025. Los viajeros aumentaron allí un 14,95% y las pernoctaciones crecieron un 9,55%.

En el resto de las provincias se redujeron tanto las llegadas como las noches de hotel. Segovia sufrió la mayor caída de las pernoctaciones, con un descenso del 24,52%, seguida de Zamora, con un 10,87%. En número de viajeros, las mayores bajadas correspondieron a Segovia, con un 15,41%, y Palencia, con un 15,09%.

La comunidad recibió principalmente turismo nacional. De los 459.874 viajeros alojados en junio, 340.825 residían en España y 119.049 procedían del extranjero. Los primeros generaron 583.744 pernoctaciones y los segundos, 176.316.

El comportamiento de Castilla y León fue peor que el del conjunto del país. En España, el número de viajeros cayó un 0,68% y las pernoctaciones descendieron un 0,9%, frente a las bajadas del 5,79% y el 4,4% registradas en la comunidad.

La distancia también se aprecia en la rentabilidad y los precios. Los hoteles de Castilla y León ingresaron una media de 37,82 euros por habitación disponible, un 1,42% menos que un año antes, mientras que la media nacional alcanzó los 101,62 euros y creció un 4,86%. Los precios hoteleros subieron un 3,82% en la comunidad, frente al 5,64% del conjunto de España.