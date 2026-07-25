Burgos cuenta con una piscina por cada 3.421 habitantes

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Castilla y León dispone de 1.048 piscinas, entre cubiertas y descubiertas, lo que equivale a una instalación por cada 2.291 habitantes. Sin embargo, la distribución territorial de estas infraestructuras dista mucho de ser homogénea, hasta el punto de que la disponibilidad de piscinas en función de la población llega a multiplicarse por más de dos entre unas provincias y otras. Así se desprende del informe 'Calidad de las aguas de recreo. Castilla y León 2025', elaborado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y al que ha tenido acceso Ical.

El documento sitúa a Segovia como la provincia con una mayor oferta relativa, al disponer de una piscina por cada 1.308 habitantes, seguida de Ávila, con una por cada 1.435 vecinos, y Soria, con una instalación por cada 1.702 personas. También Salamanca mejora la media autonómica, con una piscina por cada 1.991 habitantes. En el extremo opuesto aparecen Burgos, donde cada instalación da servicio potencialmente a 3.421 habitantes, y Valladolid, con 3.110 habitantes por piscina, las dos provincias con menor disponibilidad relativa de toda la Comunidad. León (2.358), Zamora (2.365) y Palencia (2.602) completan la clasificación.

El informe refleja además que 764 de las 1.048 piscinas censadas son de titularidad pública, el 72,9 por ciento del total, frente a 284 privadas, que representan el 27,1 por ciento. Asimismo, el censo autonómico descendió en 13 instalaciones respecto al ejercicio anterior, un retroceso que se concentró principalmente en las piscinas privadas.

Por tipologías, Castilla y León cuenta con 162 piscinas cubiertas, repartidas prácticamente a partes iguales entre 78 públicas y 84 privadas, mientras que las 886 descubiertas son en su mayoría de titularidad pública, con 686 instalaciones, frente a 200 privadas. León es la provincia con más piscinas cubiertas, al sumar 42, seguida de Valladolid, con 37, y Segovia, con 24. En cuanto a las descubiertas, Salamanca lidera el censo con 154, por delante de León, con 148, y Valladolid, con 133.

Aunque Segovia y Ávila encabezan la clasificación en disponibilidad por habitante, el mayor número absoluto de instalaciones se concentra en las provincias más pobladas. León reúne 190 piscinas, seguida de Valladolid, con 170, y Salamanca, con 165, de forma que entre las tres concentran algo más de la mitad de todas las piscinas existentes en Castilla y León.

Cuatro inspecciones al año

El informe dedica también un amplio apartado al control sanitario que ejerce la Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre estas instalaciones. Durante 2025, los servicios de Salud Pública realizaron 4.204 inspecciones, una media de cuatro por piscina, además de 6.094 controles de cloro, 5.528 de pH, 4.387 de turbidez, 900 mediciones de temperatura del aire, 1.007 controles de humedad relativa y 942 de dióxido de carbono en las piscinas cubiertas. En total, los inspectores efectuaron 18.858 determinaciones analíticas para comprobar las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones.

La intensidad de esa vigilancia también presenta diferencias entre provincias. Soria registró la mayor ratio de controles de cloro, con 13,91 por piscina, más del doble de la media autonómica (5,81), mientras que Zamora encabezó los controles de pH, con 8,01 por instalación. En cuanto a la actividad inspectora, Segovia fue la provincia con mayor número de visitas en relación con su parque de piscinas, con una media de 5,38 inspecciones por instalación, seguida de Palencia, con 5,15, y Zamora, con 4,69.

Fruto de esa labor, los técnicos detectaron 1.448 incumplimientos relacionados con los niveles de desinfectante del agua, 749 por exceso y 699 por defecto. Casi cuatro de cada diez incidencias pudieron corregirse de forma inmediata y otro 18,2 por ciento quedó resuelto dentro del plazo establecido por la inspección sanitaria. Además, Salamanca y Valladolid concentraron el 39 por ciento de los incumplimientos por defecto de desinfectante registrados en la Comunidad, con el 23,5 y el 15,5 por ciento, respectivamente.

Como consecuencia de las actuaciones de control, la Administración autonómica incoó 18 propuestas de expediente sancionador, de las que tres ya habían finalizado al cierre del ejercicio. Asimismo, el informe recoge que se notificaron al Ministerio de Sanidad seis incidentes ocurridos en piscinas de Castilla y León, de los que tres estuvieron relacionados con patologías previas de los afectados, uno de ellos con resultado de fallecimiento, y otros tres derivados de contusiones.