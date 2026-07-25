Cambio brusco del tiempo en Burgos: tormentas este sábado y tregua térmica para cerrar el mes

La lluvia llegó a la capital burgalesa y trajo consigo una bajada de temperaturas y fuertes rachas de viento.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El tiempo cambia de forma drástica este sábado en la provincia de Burgos con la llegada de un frente atlántico que dejará precipitaciones generalizadas y chubascos que podrán ser de intensidad fuerte. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por la posibilidad de que se produzcan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, con especial incidencia en el norte de la provincia, la Cordillera Cantábrica y las comarca de la Demanda y Pinares, en el sistema Ibérico.

Además, como ya se dejaba notar la víspera, estas lluvias irán acompañadas de rachas intensas de viento y en algunos casos de granizo.

Este episodio primaveral traerá además una caída notable de los termómetros que rebajará las máximas hasta dejarlas en torno a los 22ºC en la capital burgalesa.

El domingo se generalizará el ambiente más fresco en toda la provincia, aunque las tormentas irán perdiendo fuerza a lo largo del día y se abrirán claros. Sin embargo la masa de aire frío mantendrá las temperaturas bajo control con las mínimas en descenso hasta los 11 grados, mientras que las máximas no pasarán de los 25 grados a primeras horas de la tarde.

El viento del norte soplará con cierta intensidad, lo que acentuará la sensación de fresco durante el cierre del fin de semana.

Este ambiente suave durará poco, ya que la previsión para la última semana de julio marca un rápido regreso al calor veraniego a partir del lunes y el martes cuando las nubes desaparecerán y las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo.

Las marcas diurnas superarán de nuevo los 35 grados en la capital y el sur de la provincia a mitad de semana, para despedir el mes con jornadas que serán calurosas, también por las noches.