Así se celebró en Burgos el día del Apóstol Santiago con los Amigos del Camino

Los peregrinos fueron despedidos bajo los arcos florales tras la eucaristía en la Catedral.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago celebró este sábado la festividad del Apóstol con un programa que llevó la música y las tradiciones gallegas al centro histórico antes de culminar con una misa solemne en la Catedral y una actuación de danzas burgalesas en la plaza de Santa María.

Los actos habían comenzado el viernes con un concierto de ‘El Cuarto de Cristal’ en la iglesia de San Nicolás de Bari, abierto tanto a los peregrinos como al público en general. La actuación permitió unir la celebración jacobea con uno de los principales templos históricos de la ciudad.

El programa continuó esta tarde con el pasacalles de la banda de gaitas ‘Foles e Ferreñas’, perteneciente al Centro Gallego, que recorrió el centro histórico entre las 18.30 y las 19.30 horas hasta llegar a la plaza de Santa María. Desde allí, los asistentes accedieron a la Catedral para participar en la misa solemne celebrada en el altar mayor y presidida por el arzobispo emérito de Burgos, Fidel Herráez.

La eucaristía estuvo acompañada por componentes de los coros de cámara Tiento y Vadillos, junto al Quinteto emiHolia, que pusieron la música a una ceremonia dedicada al patrón de España y a la tradición jacobea. Al terminar la misa, el Grupo de Danzas Burgalesas Tierras del Cid actuó en la plaza de Santa María y cerró la jornada con una muestra del folclore de la provincia.

Las actividades organizadas alrededor del Camino continuarán la próxima semana con la presencia del Coro Iubilo Bilbao, cuyos integrantes recorrerán varias etapas de la ruta jacobea por la provincia y ofrecerán dos conciertos en Burgos y otro en Castrojeriz.

La primera cita será el viernes 31 de julio en la iglesia de San Lorenzo, donde la coral participará en la misa y ofrecerá después un concierto con entrada libre hasta completar el aforo. El programa finalizará el 2 de agosto en Castrojeriz, localidad a la que llegará el grupo después de completar su recorrido y donde actuará en la iglesia de San Juan.