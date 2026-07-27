Valladolid y Zamora concentran el aumento de las multas por velocidad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En vísperas de que comience la gran operación de tráfico del año, con la salida de las vacaciones de verano, se confirma que los radares más multones de Castilla y León ya no están en el eje de la autovía A-1 y la provincia de Burgos sino que las infracciones por exceso de velocidad se han desplazado más al este de la Comunidad y son Zamora y Valladolid las provincias en las que más conductores cazan los radares y más ingresos por multas se generan.

De hecho, el radar más activo de Castilla y León es ahora el situado en el kilómetro 99 de la A-52, a la altura de Requejo en dirección Benavente, con 30.301 denuncias ya que se aupó al puesto 17 de España después de que prácticamente triplicó las 10.319 sanciones contabilizadas el año anterior.

Pero aún es más asombroso el salto que se ha producido en Valladolid. Aunque el cinemómetro de Zamora registró más multas, el mayor incremento correspondió al radar de la N-601 en Valladolid en La Pedraja de Portillo, que pasó de 7.540 a 28.076 denuncias. Esto significa que multiplicó por 3,7 su actividad en un año con un crecimiento del 272,36%. Una auténtica máquina de recaudar que registra 56 multas diarias más.

Con esas cifrás, el que fuera radar más multón de Castilla y León durante años, el del nudo Landa en la A-1, a las afueras de la capital burgalesa, queda empequeñecido y más aún en el último ejercicio en el que los conductores burgaleses y los de paso parecen haber escarmentado, porque registró 4.099 denuncias menos y una reducción del 15,40%.

Los más multones

Esos dos radares de Zamora y Valladolid ya mencionados registraron durante 2025 más infracciones que ningún otro dispositivo de Castilla y León, ya que el radar de la A-52 en Zamora prácticamente triplicó sus denuncias y el de la N-601 en Valladolid las multiplicó por más de tres y pasaron de detectar conjuntamente menos de 18.000 infracciones en 2024 a superar las 58.000 un año después. El radar zamorano terminó el ejercicio con 30.301 denuncias y el vallisoletano alcanzó las 28.076, cifras suficientes para adelantar al dispositivo burgalés, que se quedó en 22.518.

El radar del kilómetro 99 de la A-52 se convirtió en el más activo de Castilla y León después de sumar cerca de 20.000 infracciones, pero la subida más pronunciada correspondió al de Portillo que añadió más de 20.500 infracciones en un solo año. En más, este radar de Valladolid era en 2024 el menos activo de los seis dispositivos de Castilla y León entre los 50 más multones de España mientras que doce meses después se ha situado en segundo lugar.

El radar fijo del kilómetro 194,2 de la A-1, frente al Landa. ECB

El radar de la A-1 en Burgos siguió una evolución contraria dado que contabilizó unas 4.100 denuncias menos que el año anterior, una reducción del 15,40% que lo relegó hasta la tercera posición de Castilla y León. Pese a este descenso, el dispositivo del kilómetro 234 se mantuvo entre los 25 que más sancionaron en España y ocupó el puesto 24 de la clasificación elaborada por Automovilistas Europeos Asociados. El cinemómetro situado junto al nudo de Landa ya había experimentado cambios importantes durante los últimos ejercicios.

Encabezó la comunidad en 2022, perdió esa posición al año siguiente y volvió a recuperarla en 2024, cuando registró 26.617 denuncias, aunque el ascenso de los dispositivos de Zamora y Valladolid volvió a apartarlo del primer puesto durante 2025.

Tras los radares de Zamora, Valladolid y Burgos aparece el situado en el kilómetro 160 de la A-66 en León, que quedó muy cerca del dispositivo burgalés con 22.298 denuncias. Más alejados se situaron el radar de la A-1 en Segovia, con 14.329, y el de la A-6 en León, que cerró la relación autonómica con 14.143.

Los seis radares de Castilla y León incluidos entre los 50 más activos del país acumularon 131.665 denuncias, frente a las 93.260 del ejercicio anterior. El crecimiento se concentró casi por completo en Zamora y Valladolid, dado que ambos dispositivos añadieron conjuntamente más de 40.000 infracciones, mientras el radar de Burgos y uno de los leoneses redujeron su actividad.

Valladolid factura más

El fuerte aumento de las denuncias en Valladolid coincidió con una subida de la recaudación provincial por infracciones de velocidad, que creció algo más de un 51% y se acercó a los cinco millones de euros. Con este resultado, la provincia se situó al frente de Castilla y León por este concepto, por delante de León y Burgos.

Zamora registró una evolución muy parecida, puesto que sus ingresos por velocidad aumentaron un 50,89% hasta superar los 3,2 millones de euros. La provincia quedó por debajo de Valladolid, León y Burgos en volumen de recaudación, aunque protagonizó junto a Valladolid el principal crecimiento del año.

Estos ingresos corresponden al conjunto de las multas por velocidad tramitadas en cada provincia y no únicamente a los radares incluidos entre los 50 más activos de España. No puede atribuirse toda la recaudación a un único dispositivo, aunque el aumento provincial coincide en ambos casos con el fuerte crecimiento de las denuncias detectadas por sus radares más sancionadores.

También avanzó la recaudación total por multas, que en Valladolid aumentó más de un tercio hasta superar los 9,3 millones de euros y quedó muy cerca de León, la provincia con mayores ingresos de la comunidad. Zamora, por su parte, rebasó los 5,3 millones tras elevar su recaudación un 28,05%.

La caída de las denuncias del radar de la A-1 coincidió con una reducción de los ingresos por sanciones de velocidad en Burgos, que recaudó 3,86 millones de euros, unos 851.000 menos que en 2024. El descenso alcanzó el 18,05%, por lo que fue el segundo más acusado de Castilla y León.

También disminuyeron los ingresos procedentes del conjunto de las multas, que quedaron ligeramente por debajo de los ocho millones de euros tras reducirse en cerca de 900.000. Aun así, Burgos conservó la tercera posición autonómica tanto en la recaudación total como en la correspondiente a las infracciones de velocidad, por detrás de León y Valladolid.

Soria, la mayor caída

Soria presentó la evolución opuesta a Valladolid y Zamora, dado que sus ingresos por exceso de velocidad disminuyeron cerca de un 30%, la mayor caída de Castilla y León y en la provincia la DGT recaudó por casi 800.000 euros menos y cerró 2025 con algo más de 1,9 millones. La reducción también afectó al conjunto de las sanciones, cuya recaudación pasó de 4,6 a 3,7 millones de euros. La diferencia se acercó a los 902.000 euros y representa una caída del 19,60%.

Palencia y Salamanca, por su parte, también registraron descensos de dos dígitos en los ingresos por velocidad, mientras que León presentó una bajada mucho más moderada. Ávila y Segovia, en cambio, cerraron el ejercicio con aumentos.

Castilla y León

Las nueve provincias de Castilla y León ingresaron en su conjunto 55,6 millones de euros por multas de tráfico durante 2025, un 5,39% más que el año anterior, mientras que la recaudación derivada de los excesos de velocidad alcanzó los 28 millones y creció un 4,12%. La evolución autonómica fue más moderada que la registrada en el conjunto nacional, donde los ingresos totales aumentaron alrededor de un 10% y la recaudación por velocidad avanzó un 14%. Castilla y León perdió así algo de peso dentro del total español, puesto que aportó el 9,36% de todos los ingresos por multas y el 11,36% de los correspondientes a infracciones de velocidad.