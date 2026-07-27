Cuatro trabajadores heridos en un accidente laboral en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Al menos cuatro trabajadores han resultado heridos en un accidente laboral en la subestación eléctrica de Villalbilla de Burgos, en el kilómetro 7 de la N-620A.

Según la información facilitada por el 1-1-2, han resultado heridos al romperse una cruceta, uno de los brazos de la torre, cuando se encontraban a una altura de unos 20 metros. Según indica el alertante, están bajándoles los compañeros con una grúa.

Los operarios, que realizaban tareas de mantenimiento en una de las torres eléctricas del complejo, quedaron colgados del correspondiente arnés de seguridad y han sufrido varias heridas o contusiones debido al tirón típico en una caída.

Tras la primera atención que les han propiciado los propios compañeros, han sido trasladados al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para valorar sus heridas. Según ha podido saber este periódico, sus vidas no corren peligro, ya que contaban con ese arnés de seguridad que les ha librado de una caída más grave.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a los bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Sacyl.