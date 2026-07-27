Las prestaciones por desempleo llegan a 9.960 personas en Burgos en junio

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Castilla y León contabilizó 66.940 personas beneficiarias de prestaciones por desempleo en junio de 2026, lo que supone un 3,3 por ciento menos que en mayo, frente a un aumento en el conjunto nacional de 2,2 por ciento, con 1.724.237. Asimismo, en relación al año anterior, los beneficiarios de la Comunidad de estas prestaciones aumentó un 0,05 por ciento, mientras que en España retrocedió un0,07 por ciento.

Las prestaciones contributivas llegaron a 33.753 en la Comunidad, con una reducción del 3,3 por ciento; y los subsidios, a 33.163, con el mismo descenso, en relación a mayo. En la comparación anual, las contributivas aumentaron un 4,17 por ciento, mientras que ls subsidios descendieron un 1,15 por ciento. La Renta Activa de Inserción llegó a 24 personas, con una contracción mensual del 14,3 por ciento, y anual, del 97,5 por ciento, informa Ical.

Por provincias y en relación al mes de mayo, las prestaciones por desempleo cayeron en todos los territorios, en Soria (2.009), un 8,5 por ciento; en Zamora (5.412), un seis por ciento; en Segovia (3.702), un 4,6 por ciento; en Ávila (5.308), un 4,3 por ciento; en Salamanca (10.025), un 3,3 por ciento; en León (12.794), un 2,7 por ciento; en Valladolid (13.591), un 2,5 por ciento; y en Burgos (9.960), un 1,6 por ciento.

En relación al mismo mes de 2025, las prestaciones crecieron en Palencia, un 5,3 por ciento; en Ávila, un 2,7 por ciento; en Soria, un 1,3 por ciento; en Segovia, un 0,7 por ciento; en Valladolid, un 0,5 por ciento; y en Zamora, un 0,1 por ciento. Por el contrario, menguaron en León, un 1,9 por ciento; en Burgos, un 0,7 por ciento; y en Salamanca, un 1,1 por ciento.