Detenido en Burgos tras robar la recaudación de un autolavado de coches

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La rápida reacción de un vigilante de seguridad y la eficaz intervención de los agentes de la Policía Nacional permitieron la detención de uno de los ladrones que se llevaron la recaudación de un servicio de autolavado de vehículos en Burgos.

Esto precisamente es lo que ocurrió sobre las 02.30 horas del pasado 23 de julio, en el lavado automático de una conocida superficie comercial de Burgos.

El vigilante de seguridad del complejo observó la llegada de dos sujetos a bordo de un vehículo tipo SUV. Tras apearse del mismo en una zona sin visibilidad cercana al lavadero de coches, forzaron uno de los cajetines de dicho servicio, logrando sustraer la recaudación del mismo.

El aviso a través de la Sala Cimacc-091 de Policía Nacional de lo que estaba ocurriendo, movilizó de urgencia a varias dotaciones uniformadas en servicio de noche, que en segundos se personaron en el lugar.

Instalación forzada por los ladrones.Policía Nacional

Los dos sospechosos emprendieron la huída al percatarse de la llegada de la Policía. Instantes después uno de ellos, que se había escondido a escasos metros intentando eludir la acción policial, fue descubierto y detenido. En su poder fueron halladas 108 monedas de un euro -ya entregadas al responsable del auto-lavado, tras documentar su denuncia en sede policial-, así como las llaves del vehículo con el que los presuntos autores llegaron al lugar.

El otro coautor consiguió escapar, saltando una valla que limita el parque comercial con una carretera principal, si bien ya se encuentra identificado, pendiente de su localización y arresto.

Por su parte el vehículo, matriculado en el Reino Unido, fue intervenido y trasladado a la Comisaría Provincial para su inspección y estudio.

El detenido, junto con las conclusiones policiales inclusas en las diligencias practicadas, ha sido presentado ante el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción competente.

En este caso, la permanente colaboración entre la Seguridad Privada y las Fuerzas de Seguridad del Estado ha facilitado la resolución y esclarecimiento de un robo con fuerza.