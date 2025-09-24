Miguel Ángel Iniesta, nuevo presidente de la Asociación Zona G de Gamonal.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Zona G, que agrupa al comercio del barrio de Gamonal, cuenta con nuevo presidente. Miguel Ángel Iniesta García-Mohedano, propietario de la clínica Iniesta Dental, asumió el cargo tras su elección en la Asamblea General Extraordinaria del 2 de septiembre.

En su primera declaración, subrayó que su principal objetivo será fomentar la cooperación entre los establecimientos asociados, generar sinergias y reforzar la adaptación al entorno digital sin perder la cercanía que caracteriza al comercio local.

Zona G reúne a una amplia oferta de negocios —desde ópticas y peluquerías hasta pastelerías y ferreterías— que aportan dinamismo económico al barrio. Iniesta agradeció el trabajo de su predecesora, Victoria Vélez Herrero, destacando su papel clave en los logros alcanzados, entre ellos la Mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio.