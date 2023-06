El Ayuntamiento de Burgos no descarta contar con Protección Civil durante las fiestas de San Pedro

Diego Santamaría Burgos

Parece difícil que el parón temporal de los voluntarios de Protección Civil de Burgos se solucione en cuestión de días, pero por intentarlo que no quede. Esa es al menos la pretensión del nuevo vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, de cara a las fiestas de San Pedro y San Pablo 2023 que arrancan este viernes. De momento, el tira y afloja con el Ayuntamiento se mantiene aunque ya se hayan iniciado conversaciones para intentar solventar el conflicto.

Con «cierta esperanza», Martínez-Acitores espera que Protección Civil conceda una tregua al nuevo equipo de Gobierno. En huelga desde el pasado mes de abril debido al mal estado de su sede y la promesa incumplida de trasladar sus instalaciones a Villafría, los voluntarios han estado ausentes en eventos multitudinarios como la Noche Blanca, el Día de la Bici, la Romería de la Virgen Blanca o el día del Curpillos, con miles de personas concentradas en El Parral y Cruz Roja asumiendo labores de seguridad sociosanitaria.

A expensas de que se pueda alcanzar o no un acuerdo entre el Ayuntamiento capitalino y la agrupación de voluntarios -de lo contrario, no quedaría otra que seguir contando con Cruz Roja-, Martínez-Acitores ha participado este martes en su primera Junta de Seguridad Ciudadana. Su cometido, como es lógico, no era otro que abordar los últimos flecos de las fiestas para coordinar la presencia de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en los eventos más multitudinarios.

Una reunión «necesaria», tal y como detalla el edil, en la que se puso de manifiesto la imprescindible coordinación entre Policía Local y Nacional para garantizar la seguridad de las personas que acudan a las citas donde se registrarán grandes aglomeraciones. Por lo demás, «nada especial» que reseñar porque la situación, por ahora, parece estar «bastante en orden».

Aparte de la representación municipal, de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta de Castilla y León y de los cuerpos policiales, también participó el Cuerpo de Bomberos para perfilar sus dispositivos en aquellos eventos susceptibles de requerir su apoyo inmediato. Es el caso de las sesiones de fuegos artificiales, donde también se desplegarán efectivos de la Guardia Civil.