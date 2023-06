Virginia Martín Burgos

Eva Fiel León no puede contener la emoción al hablar de lo que supone haber sido elegida Reina Mayor de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2023 . Miembro de la Peña Santa María la Mayor asegura que su objetivo es «llevar el nombre de Burgos de la mejor manera posible».

Fiel tiene 26 años y es profesora de inglés en Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos. Asegura que no llegó a la docencia de forma vocacional» si no que «la docencia me eligió a mí y estoy encantada».

Y es que la burgalesa estudió Traducción e Interpretación pero «por cuestiones de la vida» acabó dando clases y está «encantada» con su trabajo.

Amante del baile ha practicado la disciplina artística con el Ballet Antología y en la Escuela de Danza Mayte. «Es algo que hago desde muy pequeña y con lo que sigo disfrutando mucho», apunta Fiel, al tiempo que explica que nunca se planteó que fuera una profesión porque «es muy complicada y preferí centrarme en los estudios».

También se dice amante de la lectura y de los viajes. Además pasó un tiempo trabajando en Alemania y afirma que esa experiencia «me enriqueció mucho». Vivir fuera también le ha hecho «valorar aún más mi ciudad de origen» y especialmente «nuestras costumbres y tradiciones».

Fiel empezó en esto de las peñas de niña. «Mis padres se apuntaron a la peña del Crucero», pero cuando creció y ya de joven se pasó a la Peña Santa María la Mayor con sus amigos. «Es una peña pequeña, somos como una familia en la que todos nos conocemos», apunta.

Está convencida de que «la mejor forma de vivir las fiestas es estando en una peña» porque «se vive con más intensidad y surgen momentos muy emotivos». Ahora lo hará con más motivo aún.

Si tiene que quedarse con un momento de las fiestas elegiría la Cabalgata porque «si bien podría decir la Ofrenda creo que en la Cabalgata se ve muy bien la unión de todas las peñas y de los burgaleses de a pie. Es un momento muy especial». Añade que tampoco se perderá el concierto de La MODA.

Ella ya está preparada solo espera «estar a la altura» y representar al ‘burgalesismo’ «como se merece».