El Cordobés: "Jamás olvidaré lo que Burgos ha significado para mi"

Íñigo Crespo

“Me da pánico pensar que será mi último paseíllo en Burgos, una plaza y una ciudad donde he vivido gran parte de las cosas más intensas de mi carrera. Jamás olvidaré lo que Burgos ha significado para mí”. Palabras mayores.

El Cordobés se despide Burgos esta feria de San Pedro. “Me despido vestido de luces porque a disfrutar de mi plaza, de mi ciudad, de mis peñas y de las fiestas de San Pedro seguiré viniendo como un burgalés más que es lo que soy”, enfatiza con ilusión.

Desde el 2 de julio de 1992 que cortó tres orejas de novillero y salió lanzado hacia las grandes ferias, hasta el próximo 29 de junio que toreará por última vez en a orillas del río Arlanzón, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha hecho 26 paseíllos en Burgos y ha salido a hombros en 13 ocasiones. El líder. El Rey de Burgos. Ningún otro torero en la historia ha logrado acercarse a esos números y ser, por definición, el torero más querido en la plaza burgalesa.

Burgos rinde honores a Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ rinde pleitesía a Burgos. “Desde que vine más tieso que una regla en 1992 hasta ahora, Burgos ha sido mi casa. Aquellas tres orejas y los toros que he cuajado aquí, cómo me he sentido en Burgos y como me ha tratado el público, son cosas químicas y humanas que han tejido una vinculación increíble”, explica.

La base de esta singular relación hay que encontrarla en una amalgama de circunstancias. La primera, la coincidencia de la feria burgalesa con el cumpleaños del rubio torero de Arganda.

De ahí se forjó una vinculación muy fuerte entre el torero con los más de 3.000 peñistas que cada tarde pueblan los tendidos del coso burgalés. Tarta, cumpleaños feliz y una entrega sin mácula del torero con la plaza y la plaza con el torero. “Un año hasta me regalaron un caballo. ¡¡Un caballo!! Que metieron en la plaza y todo. Son recuerdos inmensos. La tarta, el cumpleaños, mi familia burgalesa de La Varga. El secreto de todo ha sido la fidelidad que hemos mantenido Burgos con El Cordobés y El Cordobés con Burgos año tras año”, recuerda para El Correo de Burgos.

Dos veces ha sido pregonero de las fiestas taurinas de Burgos, la última este mismo año. Sus muchas amistades en la ciudad y su entrega absoluta, ranazos incluidos, hacía de El Cordobés el torero esperado y más querido de cada San Pedro en Burgos. “Lo hecho lo mejor que he podido pero al público le ha gustado lo que he hecho”, revela antes de exponer: “Siempre he sido el mismo, nunca he cambiado ni me hicieron cambiar las cosas que he vivido”, reconoce.

Ahora se despide. El destino ha hecho que no haya cumpleaños, por cuestión de fechas, pero si vísperas de cumpleaños. El próximo 29 de junio, El Cordobés dirá adiós a Burgos dando cuenta de una corrida de Román Sorando, junto a El Fandi y Cayetano. “Quiero que sea una tarde bonita, que continuemos esa relación tan especial que tengo con esta plaza y que en ningún caso sea un adiós, sino un hasta luego. De Burgos no me puedo despedir nunca”, concluye con la voz entrecortada.