Toreo caro de Ortega y triunfo de Talavante

ÍÑIGO CRESPO

Bañuelos, treinta años en la élite. Protagonista estelar año tras año en la feria burgalesa, Bañuelos celebra a lo largo de este año sus tres décadas como ganadero de bravo en tierras del Páramo de Masa. Ayer se anunciaba en su plaza, en su tierra y en el escenario donde comenzó su sueño hace treinta años.

Para la ocasión, Bañuelos presentó una señora corrida de toros. Un lujo de corrida. La estampa, la armonía, el bus gusto. El toro bien conformado. Corrida escogida con mimo. De los tres primeros destacó un segundo bravo y un tercero de una clase suprema.

Los tres últimos tuvieron carácter en distintos grados. Un cuarto sin finales y un quinto con temperamento que regaló poco. Cerró la función un sexto toro que tuvo clase y calidad. Un buen toro, para hacer el toreo.

Abrió un toro que no dio opciones para el riojano Diego Urdiales. Silencio para el de Arnedo frente a un primero que le faltó empuje y no acabó nunca de entregarse hacia adelante. Oficio y buen manejo del riojano que no tuvo opción de triunfo.

El torero riojano Diego Urdiales.SANTI OTERO

Inspiración de Talavante, pura pasión y entrega frente a un toro de buen juego y movilidad, con fondo bravo y prestaciones. Se prestó el animal y apostó Talavante en una faena cargada de registros que tuvo un gran remate con la espada.

Cortó una oreja de torero creativo y mágico por jugar con las virtudes del animal. Talavante anduvo en este turno listo, despejado de mente y con la capacidad innata de sostener y demás la embestida encastada de su oponente.

Sabrosa obra de Juan Ortega frente a un tercero se embestida enclasada. Compás de toro y torero, en una faena torera y guapa. Corrió la mano con gusto, excelentes los naturales y mucho más el dibujo. El toreo cantado y contado a cámara lenta frente a un animal de clase. Un deleite de faena.

Torear tan despacio, tan reunido, tan mágico. Una faena de las de paladear. Primorosa manera de interpretar el toreo. El ritmo, las yemas, la naturalidad, la esencia. El aroma. El toreo

Una oreja con sabor y aroma

La segunda parte de la función se abrió con un toro que no ayudó a un Diego Urdiales muy metido y muy centrado.

Se estiró Urdiales a la verónica con un cuarto que sin finales, un toro noble al que Urdiales toreo con suma facilidad, tratando de empujar y acompasar una embestida irregular. No se aburrió el riojano que compuso bien los nuletazos en una faena donde hubo más intención que posibilidad de triunfo. Fue silenciado.

Alejandro Talavante dio la cara frente al quinto con raza y temperamento que embistió con todo y al que el extremeño en una faena de torero de fondo metió en un cintura en una faena de notable temple y mando.

Dominio de Talavante que fue buscando las vueltas al toro hasta lograr en redondo dos tandas importantes de toreo ligado e intenso. Mando, pulso, corazón y poder del extremeño. Mérito de Alejandro Talavante que buscó el triunfo con ahínco. No resultó sencilla la cuestión pero el oficio y sabiduria de Talavante navegaron a favor del objetivo. Oreja para Talavante que aseguraba la salida a hombros.

Juan Ortega destapó el tarro de las esencias capoteras de nuevo frente al sexto, al que recibió con lances mecidos y unos rumbosos remates. El inicio de faena fue excelente: muletazos agarrado al estribo y un toreo de lindezas hasta más allá de la segunda raya. A gusto Ortega que sacó a escena su repertorio de naturalidad y torería.

Ortega que sacó a escena su repertorio de naturalidad y torería.SANTI OTERO

De dejo ir Juan Ortega, pleno de inspiración y regusto. Muletazos que fueron categoría y oro puro. A placer Juan Ortega que compuso con ritmo y suavidad, logrando de nuevo un toreo tan despacioso como bello.

Excelente toro, de gran calidad. Y excelente faena de Juan Ortega que deleitó de nuevo. Pinchazo, estocada y ovación tras mayoritaria petición de oreja.