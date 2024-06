Luces y sombras en la cabalgata nocturna de las fiestas de San Pedro

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No pudo ser. La idea del ayuntamiento de que la cabalgata nocturna terminara antes de las 23.30 no fue posible. El desfile se hizo 'eterno'. La noche se les echó encima, que era en parte lo que se buscaba. Pero también como las horas fueron pasando, en bastantes tramos del recorrido no había nadie para contemplar el desfile. Ya fuera porque se marcharon, cansados de esperar o porque optaron por acudir a otras actividades nocturnas programadas a la vez.

Una cabalgata nocturna en la que la peña los Chamarileros quedó en primer lugar, con su homenaje a Harry Potter, con dementores incluidos en su propuesta de castillo, acompañados de recreación ambientada en los libros de los componentes de la peña convertidos en magos.

En segundo lugar, Blusas del Metal con su propuesta inspirada en El Señor de los Anillos, con actuación en vivo, con bailes y personajes del libro como su reina que se vistió de Arwen para la ocasión.

Blusas del Metal ganó el segundo premio, con su propuesta El Señor de los Anillos.ECB

Y como ganador del tercer premio los Gamones. Los grupos recibieron el dictamen y sus carteles en el salón rojo del Teatro Principal, y no pudieron lucir los carteles a lo largo del recorrido, como es tradición.

No fue el único cambio que se vivió en esta propuesta, que posiblemente haya vivido su primera y ¿ última ? edición nocturna siguiendo este planteamiento.

La alcaldesa Cristina Ayala, publicó en su cuenta de X, una reflexión sobre el resultado de la propuesta

"El año que viene habrá que dar una vuelta al formato de cabalgata nocturna de los #sampedros. Con todo, gracias a todas las peñas y grupos por su implicación y su buen rollo durante la cabalgata y enhorabuena a los ganadores.

Sea como sea la primera carroza a concurso de las nueve presentadas este 2024, la de la peña Colón, con su Alien en Hawái, entró en la plaza del Cid a las 23.10. A 20 minutos de que todo, en teoría, debía estar finalizado.

Peña Colón, la primera es salir desde Derechos Humanos rumbo al CidSANTI OTERO

Las agrupaciones y peñas bajaron algo más rápido en la cabeza, con los gigantillos abriendo el cortejo desde el barrio de Gamonal, seguidos de los danzantes y la corte de Reinas y Damas, que también realizaron el trayecto a pie, sin los tradicionales coches de época de otras ediciones.

Después el cortejo se fue ralentizando. Las peñas le pusieron las ganas de siempre. Con luces en las diademas, alas de mariposa con luces led, espadas láser de luminosos colores. Aun así, el ritmo se fue dilatando, y los fuegos estallaron con las carrozas todavía sin llegar.

Entre los grupos y peñas, se dejó notar cierto malestar porque se hubiera prescindido este año de la tribuna de autoridades, en principio para dar más ligereza al desfile. Por ese motivo, las cortes de cada agrupación y peña, en su mayoría, decidieron bajar andando con sus trajes de gala, en lugar de cambiarlo por los colores de las blusas de cada agrupación. ' Es la tradición y hay que mantenerla, aunque no haya tribuna este año'.

Imagen de la Cabalgata de las fiestas.SANTI OTERO

Una tribuna de autoridades que se situó en el balcón del teatro principal con los miembros del ayuntamiento y el jurado a la espera de la llegada de las carrozas. Algunos espectadores se marcharon, cansados de esperar la llegada a los tramos centrales, para ver el resultado de las carrozas.

Hubo comentarios de todo tipo, pero en general, se echó de menos el día para ver con tranquilidad el desfile. Muchos burgaleses no entendieron que una de las citas más esperadas de los festejos no se hubiera programado el domingo por la mañana, a pesar de lo

Algunas peñas acompañaron el desfile con vestimentas de luces.SANTI OTERO

' apretado' de la agenda.

Otros compararon el desfile con la bajada de las peñas después de los toros o la cabalgata de Reyes, que también se realiza por la noche.

En general, la idea parece que a los burgaleses no les gustó, también porque al ser por la tarde les obligaba a elegir entre ver un concierto en la plaza de Santa Teresa, escuchar un recital, acudir a los fuegos o a la feria de tapas. Muchos actos a la vez para elegir y la cabalgata de noche, con frío y sin ritmo, no fue uno de los escogidos.