“Las fiestas de Burgos no son fiestas sin las peñas”, afirmaron hace poco más de un año los presidentes de la Hermandad de Peñas y la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, José Manuel Carbonell y Miguel Santamaría, respectivamente, durante el pregón de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2023. Unas palabras y un momento que ninguno de ellos olvida y que hoy reafirman. “Son la parte fundamental de la ciudad”, apunta Carbonell, que recuerda que su actividad no se limita solo a las fiestas locales, sino que abarca todo el año.

“El 80-90 por ciento de las peñas no se dedican solo a Sampedros. No levantan la persiana el 25 de junio y la bajan el 7 de julio. Durante todo el año hacen muchísimas actividades, tanto para sus socios como para los vecinos de la zona”, defiende Carbonell, que pone en valor el papel que representan estas agrupaciones en Burgos, no solo llenando de música, alegría y color la fiesta local de la ciudad, sino también representando las tradiciones más arraigadas de esta tierra.

Actualmente Burgos cuenta con 36 peñas, aunque el número aumenta a 85 cuando hablamos también de sociedades, casas regionales, grupos de folclore y entidades culturales. En total, unas 18.000 personas, de los cual unos 11.000 son peñistas, tal y como señala Santamaría. En este punto, Santamaría recuerda la evolución que ha tenido el movimiento peñista en Burgos en los últimos años, y señala que aunque las peñas llevan décadas en la ciudad, el fenómeno de fiestas tal y como lo conocemos hoy en día se remonta a 2014. “Fue entonces cuando empezó el boom peñista”, señala.

“Hace diez años un grupo vio que las peñas se estaban quedando un poco paradas. Nos remitíamos a la semana de fiestas y cogíamos solo los cinco o seis días de toros. Después, cada peña funcionaba un poco a su aire, en el entorno local o barrio donde se encontraba”, explica. Fue entonces, cuando llegó una nueva directiva a la Federación, cuando se inició este movimiento que hoy conocen y disfrutan todos los burgaleses. “Quitando julio y agosto, todos los meses hacemos cosas”, indica Santamaría.

“Empezamos con la Cabalgata de Reyes en enero, después la Festividad de San Lesmes, la gala de las peñas, y en Semana Santa si levantas un capuchón hay un peñista”, bromea Miguel Santamaría, que hace referencia también a otras actividades que se realizan durante el año, como una marcha solidaria, la celebración del día del peñista, así como campeonatos de cartas y parchís. “Estamos todo el año en la ciudad, colaboramos con todas las asociaciones, que se vea que somos un ente vivo en la ciudad”, afirma.

Cuando se menciona la palabra peña en Burgos, uno se imagina su popular indumentaria, con sus características blusas, cada peña representada con un color o estampado diferente, sus pantalones, a conjunto con la blusa, y sus característicos pañuelos. Sin embargo, en la tradición de las fiestas de Burgos no solo participan las peñas de blusas. También lo hacen las casas regionales, grupos de danza y sociedades recreativas, y algunas de ellas cuentan con gran tradición en la ciudad de Burgos.

El Círculo de la Unión

Una de las más antiguas, se ubica en el Paseo del Espolón, y su historia se remonta a 1837, cuando en este Paseo existían dos cafés denominados ‘Café Montañés’ y ‘Café Suizo’, y sus respectivas sociedades ‘Casino’ y ‘La Amistad’, que acabaron uniéndose para formar ‘La Sociedad la Amistad de Burgos’. Esta unión les llevaría finalmente en 1881 a fusionarse en la hoy conocida como Sociedad Recreativa y Cultural Círculo de la Unión, que tal y como señala su presidenta, Ana Domínguez, nació con un fin recreativo y cultural, que mantiene más de 140 años después, siendo lugar de encuentro y reunión para centenares de burgaleses. Esta histórica sociedad recreativa cuenta hoy en día con unos 1.500 socios, en su gran mayoría de Burgos y cuyas edades van desde los 30 hasta los 90 años.

El Círculo de la UniónICAL

El Círculo de la Unión ha estado presente en muchos de los grandes acontecimientos de la ciudad, y especialmente en sus fiestas y tradiciones. Pese a que en la actualidad no participan en la Cabalgata de San Pedro y San Pablo, Domínguez recuerda haber visto fotos de carrozas diseñadas por el Círculo de la Unión que participaban en este popular desfile. Asimismo, continúa muy presente en los actos más emblemáticos de los Sampedros, como es la Ofrenda Floral a Santa María la Mayor. “Somos unos treinta o cuarenta socios, vestidos con el traje regional, y vamos con las reinas y la Corte Mayor e Infantil”, afirma Domínguez, que asegura que cada año son más los socios que se apuntan a esta celebración del Día de San Pedro.

Peña Recreativa Castellana

Otro ejemplo de implicación en las fiestas de Burgos lo tenemos en la Peña Recreativa Castellana y sus blusas ‘Los Mangas’. El origen de la peña se remonta a 1933 y aunque Los Mangas nacieron unos años después, su indumentaria de blusa azul oscuro con dos rayas blancas horizontales en la parte inferior es tan reconocida por los burgaleses que incluso este año se puede ver representada en la portada del programa de las fiestas. La peña tiene su origen en un grupo de amigos que decidió viajar a San Sebastián con el objetivo de conocer el funcionamiento de las sociedades gastronómicas vascas, para poder fundar una similar en Burgos.

Peña Recreativa CastellanaICAL

Quince primeros socios pusieron en marcha esta peña que hoy se ubica en la calle Cervantes de la capital burgalesa y que cuenta con 125 socios. Destaca además por “conjugar tradición burgalesa, cultura castellana y participación cívica” a lo largo de sus más de 90 años. En 1975, de esta peña surgió el grupo ‘Los Blusas’, que con 200 miembros garantiza el relevo natural para esta añosa sociedad. El presidente de la Peña Recreativa Castellana, Mario Peña, pone en valor la labor que ha llevado a cabo tanto la peña como ‘Los Mangas’, así como la participación de todos sus miembros en los eventos y tradiciones que se celebran en la ciudad en estas fechas. “Siempre que nos han pedido ayuda hemos intentado hacerlo”, afirma.

Los Gtreños

El ambiente festivo y colaborativo que existe en las peñas atrae a todos los burgaleses y, tal y como señala el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Santamaría, en los últimos años se ha notado un incremento en el número de peñistas. Los años de pandemia fueron malos, pero las cifras están remontando y tras un buen 2023, auguran un mejor 2024. Este aumento también se nota en el número de peñas. La más nueva, que se estrenará oficialmente como peña de Burgos en 2025, es la peña de los Gtreños, que se ubica en el barrio de Vistalegre.

Esta peña, que surgió de un grupo de vecinos en pandemia, debutará como peña oficial el año que viene, sin embargo en estos Sampedros ya se les está viendo participar en algunos de los eventos festivos, como son la Cabalgata o la Ofrenda floral, así como en varios hermanamientos con otras peñas que les han invitado a participar en las celebraciones que realizan en sus sedes. “Para nosotros es una gran honra tener participación con otras peñas y que nos hayan acogido”, afirma su presidente Moisés Escudero.

Escudero pone de relieve la “colaboración” que nace entre los miembros de una peña, que participan y se unen en una misma agrupación con el fin de “pasarlo bien”, y lo hacen como si fuesen una “gran familia”. Esta es precisamente una de las cosas que más ilusión le hacen de pertenecer a una peña, y a ello se suma el “hermanamiento” con otras peñas, algo que ha descubierto a raíz de encabezar una. Actualmente la peña los Gtreños cuenta con 234 socios adultos y 86 menores, y su indumentaria se basa en un pantalón y un pañuelo de color gris perla, camiseta blanca con el logotipo de la peña en color salmón, y blusa de este mismo color.