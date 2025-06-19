Cinco secretos que esconde el Pendón de las Navas de Tolosa, con el que Burgos celebra el Curpillos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Es un símbolo. Una tradición. Y las autoridades cristianas aprovechaban una de las fiestas más singulares de Burgos, el Curpillos, para mostrarlo. Durante siglos el auténtico Pendón de las Navas de Tolosa solo salía del Monasterio de las Huelgas para esta tradicional celebración eucarística, seguida por la popular romería en el Parral. Hoy solo puede verse en el Museo de las Telas del Monasterio de Las Huelgas en Burgos. La copia volverá un año más a procesionar por las calles de Alfonso XVIII este viernes a las 12 del mediodía. Siempre desde que se pierde en la memoria el pendón ha salido en esta celebración a excepción de los dos años marcados por la pandemia de Covid. El preciosista tapiz original, con más de 813 años a sus espaldas, seguirá siendo la protagonista del Museo de Telas Medievales donde descansa, acostado sobre una superficie, con temperatura, humedad e iluminación constante.

La pieza está elaborada en seda y oro, mide 326 por 222 centímetros y el peso original es de 6,2 kilos. Se conserva en el museo de las Telas a 18/20 grados de temperatura, a una humedad de 45 a 50 grados y una iluminación de 50 lux máximo en todo el museo. Se trata de una pieza almohade y esconde muchos secretos y particularidades aunque la historia y la tradición se entrelazan. “Nos movemos en el mundo de las tradiciones y las leyendas, porque al intentar contrastar datos históricos, la documentación en esta época falta, no hay datos, ¿es del primer tercio del siglo XIII? No se puede negar al 100% ni afirmar al 100% pero hay muchas posibilidades”, señala el historiador y guía del Monasterio de las Huelgas, Vidal Postigo. Eso sí. Esta creencia de ser un botín de la batalla que ganaron los cristianos contra todo pronóstico “es la razón de que se haya conservado, sin esa tradición no estaría aquí ni se hubiera conservado”. Con él descubrimos cinco secretos que esconde el Pendón de las Navas de Tolosa.

1.- No es un pendón

El tapiz fue un botín de guerra de las tropas cristianas. No es un pendón ni un estandarte medieval o bandera. Todo apunta a que es el toldo de la entrada a una tienda de un alto mandatario almohade en el campamento de las tropas magrebíes. Por los tonos rojos y los leones, los estudiosos consideran que podría pertenecer a la tienda que pudiera ser el centro de operaciones del califa An-Nasir, el Miramamolín de las crónicas cristianas de la época. “La tienda del califa almohade de Marrakech era roja, un color privativo del califa, y ahí puede encajar que fuera parte de su tienda”, explica el historiador. Añade, además, el detalle de los leones dentro de círculos blancos que presenta a pieza. “Hay varias posibilidades y, una de ellas, es que los califas de Marrakech se creían descendientes del trono del León de Sion, que es el equivalente al trono del rey David en el ámbito cristiano”, señala.

Los leones dispuestos en círculo por el Pendón de las Navas de Tolosa hacen referencia al origen del califa An-Nasir. TOMÁS ALONSO

Otra señal que apunta que no es un pendón es que tiene dos caras. Es reversible. “Cuanto tapaba la puerta del califa se ve lo que vemos hoy, y al levantarla y colocarlo modo de dosel se veía lo mismo por debajo”, señala el historiador. De esta manera, la forma en la que se ven las inscripciones hoy son a la inversa “si miráramos desde abajo las veríamos en orden”. Un reverso que no se conserva porque, para proteger la tela, se tuvo que colocar un soporte textil en una de las intervenciones realizadas a lo largo de la historia sobre la pieza.

2.- Hilos de oro y seda

El tapiz esconde una confección laboriosísima que engarza hilos de seda de varios colores (rojos, azules, celestes, verdes, blancos, amarillos) e hilo de oro de Chipre. El sistema que se realizaba en aquel tiempo consistía en vestir un hilo de seda con una cubierta de cuero que se une a la seda por el colágeno que tiene al ser un material orgánico. El cuero se envuelve a su vez de aceite de nuez y resinas de coníferas que actúan como pegamento para aplicar el pan de oro. “Cada hilo de oro lleva seda, cuero y pan de oro, es un trabajo finísimo y preciosista y que está presente en toda la pieza”, aclara Postigo. Un trabajo laborioso que conlleva siete hilos de urdimbre por 30 de trama en cada centímetro cuadrado del tapiz.

El Pendón de las Navas de Tolosa es una de las piezas singulares del Museo de Telas Medievales del Monasterio de las Huelgas. TOMÁS ALONSO

3.- ¿Qué significan sus inscripciones en árabe?

El cuidado en tejer el tapiz no se tiene de la misma manera en las inscripciones que rodean el cuerpo central del pendón. Las letras en negro, que asemejan culebras o serpientes, hace referencia a los textos del Corán pero “así como la calidad del tapiz es muy buena, la caligrafía presenta algunos errores, empieza bien calibrando letras, medida y proporción pero, al final, se van amontonando y se salen de la caja de escritura, es decir, se ha calculado mal la caja de inscripción”.

En la parte superior de la tela, donde falta el inicio y el final, dice 'me refugio en Dios de Satanás, el apedreado. En nombre de Dios Misericordioso, el Clemente, bendiga Dios...'. Las inscripciones que se sitúan debajo en recuadros azules y verdes recrea el 'sahada' o la profesión de fe islámica 'no hay más Dios que Dios' y 'Mahoma es su profeta'.

Los vocablos que rodean la estrella central recrean una Sura del Corán que llama a la Yihad: '¡Creyentes¡ ¿Queréis que os indique un negocio que os librará de un castigo doloroso? Creed en Dios y su Enviado, y combatid por Dios con vuestra hacienda y con vuestras personas. Es mejor para vosotros, si supierais. Así, como perdonará vuestros pecados y os introducirá en los jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, y en viviendas gratas en los jardines del Edén. Ese éxito es grandioso'.

Y en la estrella centra se repite por ocho veces 'al-Muluk' que significa el dominio y es el título de una sura del Corán.

Detalle geométrico de la parte central del Pendón de las Navas de Tolosa que representa el trono de Dios. TOMÁS ALONSO

4.- El centro geométrico

En la parte central de la pieza hay una sucesión de cuadros que hacen estrellas de a ocho y unos triángulos con motivos vegetales. En el mundo islámico la figuración está muy limitada. En el Pendón de las Navas de Tolosa sí hay unos leones, que son de fabricación islámica, pero el resto de las referencias se recrean con la abstracción y la caligrafía. Estas piezas se interpretan como una representación del trono de Dios. Según las creencias del Islam el trono de Dios está soportado por cuatro árboles en diagonal. Y los motivos vegetales en los triángulos de la pieza se interpretan como esos cuatro árboles.

5.- De milagros y símbolos

El milagro actual es que la pieza siga entera. Este tipo de tapices preciosistas se solían deshacer para obtener el oro. En este caso se conservó desde 1212 o, según otras teorías, como regalo de Fernando III , tras la conquista de Jaén, Córdoba, Sevilla o Carmona, unas décadas después. Sea como fuere, tiene casi mil años y sigue mostrándose en todo su esplendor. “Para que se haya conservado tan bien es una pieza que tendría que haber tenido algún uso, porque sin una función práctica estos textiles tan grandes y ricos se suelen fragmentar para sacarle mas rendimiento económico”, explica Fidel Postigo. De esta manera se cree que se pudo usar de dosel en algunas ceremonias reales del Monasterio de las Huelgas. Hay documentación del uso de un dosel de oro a finales del siglo XIII y principios del XIV en la Capilla Mayor de la abadía para la ceremonia de los Reyes.

El otro milagro es que los cristianos pudieran llevarse un botín de guerra y ganar la batalla de las Navas de Tolosa. “Hay una fortaleza en este tipo de símbolos que hay épocas donde viene bien a nivel propagandístico como en lo más álgido del siglo XVI y XVII en la guerra contra los turcos porque que fue una victoria contra todo pronóstico”, explica el historiador. Los reinos de León, Castilla, Aragón y Navarra unieron fuerzas junto con tropas de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Temple y Hospital de San Juan. Las tropas cristianas tenían bola de cruzada concedida por el Papa Inocencio III que veía que las tropas árabes amenazaban con invadir Italia, Tierra Santa, desde África.

En frente el ejército del califa almohade Muhammad an-Nasir doblaba en efectivos a los cristianos. Habían llamado a la Yihad en Asia y en el Norte de África, y en la batalla hubo hasta arqueros del Kurdistán, desde Irak. “Lo lógico hubiera sido que el califa arrasara y ni las tropas cristianas se explicaban cómo pudieron ganar. Lo atribuyen a un milagro de la Virgen, a que San Isidro y Santiago indicaron el camino pero fue una hábil decisión táctica que permite ganar la batalla por el efecto sorpresa: los cristianos aparecen por donde no se les espera”, resume.