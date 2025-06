Los feriantes pierden "más de la mitad" de su facturación en la calle Laredo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ya no son lo que eran. Lo saben. Y muchos feriantes han borrado Burgos del mapa de sucesivas ferias a las que acuden por todo el país. La Asociación de Feriantes no puede más. «Llevamos aquí unos años, se nos sacó del centro, soy feriante de toda la vida y aquí no podemos seguir, no podemos estar aquí tirados en medio de la nada», explicó el portavoz de la asociación de feriantes de Burgos, David Galera.

Aseguran que «hemos perdido más de la mitad de la facturación en estos años y ya hemos perdido muchas atracciones». La Feria de Atracciones agoniza en la calle Laredo. «Nos tenemos que cambiar, esto es desolador, todo va cuesta abajo», lamenta. Aseguran que es «el único lugar de España donde nos dejan en una carretera sin luz, ni agua, que tienes que traer grupos electrógenos, yo dos por ejemplo, y todo son gastos».

En compensación por la ubicación el Ayuntamiento permite un mayor horario que en otras actividades más céntricas y acerca autobuses de manera gratuita para garantizar la movilidad. Pero no es suficiente. Los feriantes lamentan que no se facilita aparcamiento, tampoco hay zonas de resguardo si hace malo y la lejanía ni siquiera es rentable para los establecimientos de comida. La ampliación de horario «no es solución, aquí cerramos antes del horario estipulado porque ya no queda nadie, estamos solos».

Los feriantes se sienten abandonados. La concejal de Festejos, Carolina Álvarez, reconoce la situación que, recuerda, «no es responsabilidad de este equipo de gobierno haberlo traído aquí, esto fue una decisión del Partido Socialista y una vez sacado del entorno del polígono docente es muy complicado por la problemática vecinal volverlo a llevar». Otra ubicación céntrica, también «es complicado». Eso sí está abierta a negociar y hablar en cuanto acabe la feria para mejorar su situación.«Nos reuniremos al terminar la feria para debatir todos los asuntos pero mantenemos nuestra idea del proyecto Expo Burgos, que ya ha empezado a dar sus primeros pasos, y pedimos que confíen», apuntó la concejal.

Carolina Álvarez sostuvo que «uno de los principales problemas en la Feria de San José fue más que las atracciones las caravanas puesto que tenían que estar cerca de las barracas para vigilar que no pasara nada y este año, que a las atracciones infantiles se han sumado atracciones de adultos y funcionó muy bien». Una parcela que «podremos usar hasta que se edifique» pero que no se ha planeado para la feria de San Pedro por el momento.

Recuerda que en la calle Laredo tienen unidas las instalaciones y las caravanas. Y remarcó el horario de apertura desde las 17 horas hasta las 12 los días laborables y hasta las dos de la mañana en festivos y fines de semana. Se reducen las tasas hasta los 60.000 euros con lo que el Ayuntamiento paga las acometidas de agua, el Plan de Emergencias, la instalación de baños portátiles, y seguridad privada, «tratamos de aligerarles la carga». Pero no es suficiente. «No queremos rebaja, queremos trabajar y este espacio no funciona», lamenta y no ven un horizonte cercano para la puesta en marcha del recinto ferial.

Carolina Álvarez comunicó los avances sobre el proyecto que ya no estará para 2026 como se anunciaba el año pasado. «Ya se ha empezado a dar sus primeros pasos, se ha unificado la parcela de 100.000 metros cuadrados mediante una permuta por unos terrenos; se está trabajando en la vía de acceso peatonal que está previsto para Villatoro pero que también tiene mucho que ver con el recinto ferial; y desde Urbanismo están preparando los pliegos técnicos y administrativos para poder sacar a licitación el proyecto», señaló Álvarez. Esta vez ya no de fechas ni año de puesta en servicio. «Esperemos que sea breve» apostilló.

Asegura que contar con ExpoBurgos permitirá afrontar una Feria de Atracciones más completa a pesar de la distancia. «La tendencia en las ciudades es alejar las ferias, pero cuando esté finalizado podemos hacer aquí fuegos artificiales, verbenas... No lo ven pero será un proyecto de futuro moderno, cómodo, práctico, con zonas cubiertas y que de a la ciudad una mayor versatilidad para todo tipo de eventos», vaticinó Carolina Álvarez.

Entre los feriantes, que ayer estaban montando las barracas, pesimismo antes de que las luces iluminen la feria y el sonido anime el entorno. «Llevo viniendo a Burgos toda la vida, no me puedo creer que nos traten tan mal, venir aquí sin luz ni agua, con el grupo electrógeno que aquí ni tan mal pero en la zona de caravanas, con niños y personas mayores, no hay un sitio así», lamenta.

La concejal Carolina Álvarez charla con el portavoz de la Asociación de Feriantes de Burgos, David Galera.TOMAS ALONSO

La única esperanza es que los burgaleses se acerque hasta la calle Laredo. La Feria arrancará el próximo 27 de junio y se mantendrá activa hasta el 6 de julio en el que se celebrará el Día del Niño. La feria abrirá sus puertas este viernes a las 17 horas. El horario para el 27 y 28 de junio y 4 y 5 de julio se prolongará hasta las dos de la madrugada. Los días 30 de junio, del 1 al 3 de julio y el 6 de julio, las instalaciones seguirán repartiendo diversión y aire de fiesta hasta las 12 de la noche.

En total se abrirán 29 atracciones diferentes y 38 casetas. «Hay dos zonas diferenciadas, un espacio infantil y de casetas y, a partir de la rotonda, está un poco el espacio más para adultos», señaló Álvarez. Para facilitar la movilidad de los burgaleses hasta la zona de feria, se han habilitado dos lineas gratuitas de autobús. Se tratan de la linea 84 que va desde Plaza España hasta la calle Laredo con una frecuencia de 20 minutos siendo la primera salida a las 5 de la tarde y la última una hora antes del cierre. Además está disponible de manera gratuita la línea 83 que sale desde la calle Vitoria 255 hasta la calle Laredo con una frecuencia de 30 minutos. El primero parte a las cinco de la tarde y el último una hora antes del cierre. Además se acercan a este entorno, pero no serán gratuitos, la linea 22C. La zona no cuenta con aparcamiento habilitado que se desarrolla en las zonas de parking aledañas a la calle Laredo aunque, en los tres años en los que celebrado en este rincón, se acaba aparcando en caminos rurales aledaños intentando estar cerca de la calle principal que empezará a brillar a partir de mañana.