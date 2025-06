Sofía Santana: "Estas fiestas van a ser muy diferentes, se que lo voy a pasar bien"

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Estas Fiestas de San Pedro y San Pablo serán muy diferentes para Sofía Santana Zorrilla. La Reina Infantil es consciente que estos no serán unos Sampedros cualquiera. «Tengo muchas ganas de que todo empiece, van a ser unas fiestas diferentes, pero se que me lo voy a pasar muy bien, que va a ser muy chulo tengo unas compañeras de damas que son muy majas y aunque haya que madrugar, sé que va a ser genial», señala esta niña de 10 años que acaba de terminar 5º de Primaria para afrontar el próximo año su último curso en el Colegio de Fuentecillas.

Ya tiene un evento del que guiarse para adivinar lo que van a ser los eventos en los que va a participar en la próxima semana festiva. La fiesta de Proclamación de las Reinas fue muy especial para Sofía. «En la proclamación estaba muy feliz, me lo pasé muy bien y fue todo muy ilusionante no lo voy a olvidar», explica. Y es que ilusión es la sensación que transmite en cada respuesta sobre lo que supone para una chica normal que tiene su vida entre el colegio, el grupo de danzas de Villalbilla donde baila y en el Conservatorio Profesional de Música donde va a empezar en octubre el cuarto curso de elemental de Viola.

Estar ajetreada no es algo nuevo para Sofía Santana Zorrilla. De ahí que el exceso de actividad que se avecina, con largas sesiones para prepararse desde el peinado de picaporte hasta el vestido de ama de cría que visten las reinas de Burgos no sea algo que le asuste. «El traje y el peinado lleva un tiempo y pesa y eso pero no es para tanto, además es que es muy bonito, me encanta», explica. En estos días previos está participando junto al resto de sus compañeras en la preparación de algunas eventos, especialmente en los ensayos de la Jota Burgalesa puesto que gran parte de la corte real no había hecho bailes regionales. No es el caso de Sofía. «Yo hago danzas, la Jota Burgalesa la he bailado muchas veces y me lo sé», asegura con confianza.

La reina mayor e infantil vivirán unas fiestas de San Pedro completamente diferentes.TOMAS ALONSO

Lo que no se esperaba para nada es que en la elección de la Reina Infantil sonara su nombre. Los actos y las actividades de las fiestas se las conoce. Las vive de primera mano porque desde pequeña forma parte de la peña Santa María la Mayor Blusas Los Abstemios. «No esperaba para nada que dijeran mi nombre, casi no me lo creía y luego en el cole todos me felicitaron», explica.

A pesar de sus 10 años conoce muy bien las fiestas. «Siempre voy a lo mas importante con mi peña: el Parral un poco, el Buen Yantar... Me gustan los Sampedros», asegura. Entre lo que más le llama la atención es la Ofrenda Floral «es un acto muy bonito». Este año será mejor porque será protagonista y además no será un reto el volver a bailar la Jota Burgalesa.

Al menos las fiestas son en verano porque la agenda de Sofía está más que apretada durante el curso. A las clases de Primaria suma la formación musical que realiza en el Conservatorio donde aprende a tocar la viola. Además de las danzas regionales que aprende en su grupo de danza también juega al baloncesto. Lo de ser Reina Infantil no será difícil.