Suspenden el concierto de Metrika en Burgos por insultos homófobos y amenazas de muerte a una bailarina

Publicado por Diego González Valladolid Creado: Actualizado:

El escenario Excéntrico tenía todo previsto para el concierto de Metrika en las fiestas de Sampedros, en Burgos, pero fue comenzar y en pocos minutos fue suspendido. ¿La razón? Los ataques homófobos y amenazas de muerte que recibió una de sus bailarinas, con lanzamiento de objetos incluido.

"Maricón", "hijo de puta" o "chupapollas" fueron algunos de los insultos que recibió la artista MarcDa que también, según denunció, también recibió amenazas de muerte. "Estamos a día 28 de junio y estamos en Burgos, que hemos venido a actuar con Metrikay no hemos podido hacer la actuación, porque nada más empezaron a tirar cosas. Me han empezado a llamar maricón, hijo de puta, chupapollas, a desearme la muerte, sin ningún motivo", explicó la afectada.

"Son cosas que no se las desearía nadie, que yo lo único que he intentado hacer es ser bien siempre, que he venido simplemente a compartir mi arte y a demostrar que soy una persona válida. Y lo que recibo sin ningún tipo de sentido es esto", añadió en su testimonio, sin comprender cómo en 2025 "las cosas no cambian".

A raíz de esos ataques homófobos, la bailarina aseguró que fueron hasta dos veces las que tuvo que parar Metrika su concierto por los insultos y el lanzamiento de objetos. "La gente llamándome de todo, tío, cuando no he hecho nada, no lo entiendo. Solo pido, por favor, a esa gente que reparte odio, que se pregunte por qué. Porque yo no quiero tener ninguna respuesta a ti y a vosotros de odio, porque no me apetece llenarme el corazón de eso. No puede ir así, por favor, que ya no es ni en la calle, eso es un puto escenario, hermano. Que venía a trabajar, no a hacer otra cosa", continuó.

"Por favor, simplemente pido amor y respeto, no pido nada más. No quiero nada más", concluyó la afectada a través de un video colgado en sus redes sociales. Por todo ello, la Sala Andén, un espacio cultural relacionado con el concierto de Metrika, comunicó a través de sus redes que, debido a los "comentarios despectivos y homófobos" y al "arrojo de objetos contra el escenario por una parte del público", se procedió a la cancelación de la actuación en el Escenario Excéntrico.