Morcilla de Burgos: el ingrediente estrella del Buen Yantar en el Día de las Peñas

No hay mejor traca final para las fiestas de San Pedro que el Día de las Peñas y el Concurso del Buen Yantar. Dos citas en una, inseparables desde hace décadas, para recibir a miles de burgaleses y visitantes en el parque de Fuentes Blancas. Una jornada de despedida, reencuentros y convivencia con las peñas al pie del cañón, entre barras y fogones, para que nadie se quede con hambre y sed.

A punto de culminar la Semana Grande, la fiesta se traslada el domingo 6 de julio al cinturón verde de la ciudad. A uno se le hace la boca agua al conocer el ingrediente estrella del Buen Yantar este año: morcilla de Burgos. En total, participarán 31 agrupaciones y se mantienen las dos categorías de siempre (plato obligatorio y voluntario). Los premios, en ambas modalidades, ascenderán a 420, 300 y 240 euros.

Mucho ha cambiado el concurso desde su primera puesta en escena, en agosto de 1955, tras una romería en el parque de El Parral. Con unos cuantos años en blanco y cambios de formato, la competición celebra su 55 edición en pleno estado de forma. Como curiosidad, las peñas Rincón de Castilla y Los Cucos se sitúan en lo más alto del ranking con ocho victorias cada una.

Con el fin de facilitar el acceso a Fuentes Blancas en una jornada que se prevé sumamente calurosa, el Ayuntamiento fletará autobuses gratuitos desde la plaza de España desde las 10 hasta las 22 horas. Según detalla la concejala de Festejos, Carolina Álvarez, la frecuencia del servicio dependerá de la demanda de pasajeros. Además, también habrá paradas para los viajes de vuelta junto a la zona de los toboganes y el camping.

Quienes deseen ir en coche, podrán estacionar en un aparcamiento disuasorio que ya se está adaptado, mediante labores de desbroce y señalización, para ser lo más funcional posible. Como en anteriores ocasiones, la Policía Local se encargará de regular la entrada y salida de vehículos.

Tratándose de un evento multitudinario, se instalará una zona de seguridad que incluye un hospital de campaña, gestionado por Cruz Roja, y sendas carpas de Bomberos y Protección Civil. Del mismo modo, se habilitará un puesto de pulseras para menores y ancianos que «se pudieran despistar» y otra para dar la voz de alarma en caso de agresión.

Obviamente, el Día de las Peñas requerirá un refuerzo de los servicios de limpieza. Ya en la víspera, se procederá a regar la zona para evitar la proliferación de polvo y pelusas. A continuación, se contempla la instalación de 150 cubos, seis contenedores para envases y otros seis de vidrio en los accesos, así como cuatro cajas multi residuo como las que se emplearon en la Jira del Curpillos.

Con 51 casetas, 36 de peñas y 15 destinadas a la venta de productos gastronómicos, Burgos pretende celebrar por todo lo alto la última gran fiesta de San Pedro. No en vano, Álvarez recomienda encarecidamente que no se acceda a Fuentes Blancas con recipientes de vidrio al tratarse de «una zona muy sensible y muy peligrosa para incendios» donde «el efecto lupa nos puede dar un disgusto a todos».