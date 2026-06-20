«Es imposible mirar a los ojos de la Plaza Mayor de Burgos y no sentir un vuelco al corazón»

Proclamación de la Corte Real de las fiestas de San PedroÓSCAR CORCUERA

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A punto estaba de entrar la comitiva en la Plaza Mayor cuando un maldito e inesperado chaparrón veraniego amenazó con aguar la fiesta. Menos mal que duró poco y las reinas de San Pedro y San Pablo 2026 pudieron finalizar su recorrido a bordo de unos clásicos, cortesía del Club Burgalés de Vehículos Históricos, que llaman la atención de cualquier conductor o transeúnte. Y accedieron, entre aplausos y vítores, al balcón de la Casa Consistorial. Emocionadas, puro manojo de nervios, como el resto de la Corte. No era para menos, porque no debe resultar para nada sencillo expresar desde lo alto, y en público, lo que es «un sentimiento llamado Burgos».

«Es imposible asomarse a este balcón en un día tan especial, mirar a los ojos a esta Plaza Mayor vestida de gala y no sentir un vuelco al corazón», confesó de buenas a primeras Beatriz Plaza, Reina Mayor, contagiando de inmediato a todos los asistentes «la ilusión de los días compartidos y el orgullo de pertenecer a esta tierra».

Antes de entrar en materia, Plaza dedicó unas palabras a sus compañeras en esta «gran aventura». Las dos Paulas, Andrea, Celia, Nara y María. Y Valeria Lezcano, cómo no, Reina Infantil y miembro de Los Titos. Tampoco se olvidó, por supuesto, de su queridísima Peña Rincón de Castilla. Ni de la Coral de Cámara San Esteban, el grupo de danzas Justo del Río, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos o la Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas. De tanta gente que es familia se acordó. Y de la de sangre, por descontado, incluyendo a quienes observaban su proclamación desde el cielo.

Bien sabe la Reina Mayor que «este camino no se recorre solo». También que el corazón se le llena «por completo» cada vez que indaga en sus raíces. En las de su árbol genealógico y en las de su patria chica, la que primero seduce y después «enamora por la grandeza de su patrimonio y por el alma de sus tradiciones». Desde sus calles con siglos de historia hasta la Catedral, «Burgos es cultura, historia y sentimiento». En definitiva, «una ciudad que mira hacia el futuro sin olvidar sus orígenes».

No podía pasar por alto, como es lógico, el centenario de esa joya musical compuesta por Rafael Calleja y Marciano Zurita. «El Himno no se canta, se siente», enfatizó Plaza tras poner de manifiesto algo en lo que todo el mundo allí presente estaba de acuerdo: letra y melodía, eternamente inseparables, «han acompañado nuestras celebraciones, nuestras alegrías y nuestro sentimiento de pertenencia a Burgos». Podría decirse, por lo tanto, en Calleja y Zurita «nos enseñaron a amar a Burgos».

Trató la Reina Mayor, en la medida de lo posible, de no dejarse a nadie en el tintero. De hecho, se dirigió a sus compañeros del mundo de la comunicación, «periodistas, técnicos o fotógrafos que sacrifican estos días trabajando para llevar el latido de nuestras fiestas a quienes no pueden salir». A todos ellos envió un «agradecimiento especial» poniendo de relieve que «su labor es incondicional» y pidiendo públicamente el «reconocimiento de su ciudad».

«Se acercan días mágicos», advertía Plaza al término de su intervención mientras el sol iniciaba su retirada. Con la cuenta atrás en marcha, «ya se puede sentir en el ambiente que llegan nuestras queridas fiestas de San Pedro y San Pablo». Con «la magia de los Gigantones y de los Gigantillos, el trabajo silencioso y generoso de sus de sus porteadores, la alegría de los danzantes, la entrañable presencia de los tetines y la música de los dulzaineros que acompaña nuestros recuerdos y celebraciones». A todos ellos, y al resto de ciudadanos y entidades que «transmiten año tras año el legado, la historia y las tradiciones que dan identidad a nuestra ciudad» dedicó Plaza sus últimas palabras. Y lo hizo con un llamamiento, en forma de recomendación, a todos los burgaleses: «Dejad a un lado las preocupaciones, abrazad al amigo, extended la mano a quien lo necesite y disfrutad de cada segundo». Porque solo así, qué duda cabe, Burgos podrá hacer gala de «la solidaridad y la alegría que nos definen».