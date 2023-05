El enigma del huevo de dinosaurio

Marta Casado Burgos

El enigma del huevo a escala dinosaurio. Es el que cada día trata de desentrañar el paleontólogo, Miguel Moreno Azanza. Este investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Zaragoza y responsable del yacimiento de huevos de dinosaurio de Loarre (Huesca) asegura que son imprescindibles para conocer algo que no fosiliza: la reproducción de los vertebrados. "No tenemos evidencias de cómo se reproducían los animales del pasado, la reproducción es algo que no fosiliza y los pocos restos que tenemos para resolver esas lagunas son las cascaras de huevo", explica.

El experto a nivel mundial en el estudio de las cáscaras de huevo, de las piezas fosilizadas en sí y de los nidos que las mamás dinosaurio hacían para incubar a sus crías participa en estos días en los actos organizados por el Museo del Dinosaurios de Salas de los Infantes con motivo de la celebración del DIM (Día Internacional de los Museos) el próximo 18 de mayo. Durante la mañana del viernes ha mantenido una charla distendida con estudiantes del IES Alfoz de Lara sobre el trabajo que desarrolla en el campo del pequeño pueblo de Loarre bajo el sugerente título 'Huevos de dragona en el reino de los Castillos'. Para este sábado, a partir de 20.30 horas en el Teatro Auditorio Gran Casino de Salas realizará la charla para todos los públicos bajo el título 'Nacer en la era de los dinosaurios' donde resumirá muchos de los avances sobre la investigación de los huevos de dinosaurio.

"Es difícil recuperar este tipo de restos, nidos completos hay muy pocos, huevos también son escasos lo que más hay son fragmentos de cáscaras de huevo que son más habituales de lo que pensábamos ahora que sabemos más sobre cómo identificarlos en el campo", explica. Lo habitual es que estas piezas, como sucede con huesos de microfauna y pequeños huesecillos y lascas, se entremezclan con el sedimento. El tamizado, como el que se realiza en el Lavadero del Río Arlanzón en cada campaña de Atapuerca, es el lugar donde estas cáscaras de huevo se identifican plenamente.

Una vez que se obtienen "no tiene sentido el esfuerzo de tratar de recomponerlos lo que sí nos sirve es para identificar quién era la madre aunque, para lo que son muy útiles, es para definir el ambiente y el clima en el que se formaron", explica Moreno Azanza. De esta manera, son un indicador de la temperatura que había en ese momento, estudiando el carbono, permite saber el ambiente externo en el que nacieron. En el yacimiento que él excava de Loarre se ha marcado en cáscara de huevo el ambiente y el clima que había durante el fin del cretácico, justo antes de la extinción de los dinosaurios algo que lo hace único. También ha estudiado huevos de Portugal, pertenecientes al Jurásico, o del pleistoceno en Atapuerca que hablan de una gran diversidad de aves "de las que no se han encontrado huesos".

Los nidos también aparecen al menos en este pequeño pueblo de Huesca que ha visto en la divulgación de los huevos de dinosaurios la manera de hacer llegar al pueblo a los visitantes del Castillo de Loarre, ubicado en las afueras. "Es algo que nos hace mucha ilusión porque en vez de un museo al uso lo que hicimos es crear un laboratorio, donde trabajamos con los huevos y los nidos, algunos pesan más de una tonelada, y así evitamos esa sensación en el pueblo, que nos ha ayudado tanto, de que vamos unos años y luego lo que queda por investigar, que es muy lento, sienten como que nos llevamos los fósiles y no es lo que queremos". Este espacio, donde el visitante puede ver in situ como se trabaja con los huevos fosilizados, también es una zona de divulgación y museo que persigue dinamizar la localidad.

Huevos de dinosaurio en Salas, ¿por qué son tan gruesos?



Miguel Moreno-Azanda, que ha participado con el equipo de Gloria Cuenca en el grupo de microvertebrados de Atapuerca, también ha participado en trabajos de campo realizados en Salas. "Uno de mis trabajos más citados está vinculado a cáscaras de huevo de Salas", añade. En concreto las piezas localizadas en Espinosa de Corvera que son unas piezas "extrañas porque son excepcionalmente gruesas".

Las piezas se sometieron hace más de diez años a un análisis para conocer la razón para que fueran tan gruesas. Más de dos milímetros, el doble de lo que es habitual. "Al someter las piezas a técnicas de microscopía logramos conocer mejor los procesos geológicos de fosilización, el grosor no era por la cáscara sino porque habían recristalizado en el proceso de formación del fósil", señala. Un fenómeno muy curioso que "ha convertido este trabajo en referencia para saber cómo fosilizan estas piezas en todo el mundo y es uno de los trabajos más citados que tengo", añade.

La zona donde aparecieron esos trozos de cáscaras de huevo sorprenden al paleontólogo oscense porque "se encontraron en un trozo del Cretácico que asoma así al aire libre en la entrada del pueblo". Señala que esa es una característica del complejo de yacimientos que hacen única la tierra de dinosaurios de este rincón de la provincia de Burgos. "En el entorno de Salas hay unos afloramientos espectaculares y un equipo que llevan mucho tiempo peleando por sacar todo ese potencial adelante... Es algo que tarde o temprano dará el salto para alcanzar la implicación que todo el entorno merece", revindica.

Añade que ese salto llegará porque el científico ya hace tiempo que se ha dado. "Todos los investigadores en España y en extranjero, conocemos Salas, hemos trabajado con sus fósiles o en sus yacimientos es cuestión de tiempo que la administración tome conciencia y Salas pueda tener el equipamiento que sus fósiles merecen", añade.

La actividad se enmarca dentro de los actos que desde que arrancó esta semana y hasta el próximo fin de semana se celebran en Salas con motivo del Día Internacional de los Museos. Del 16 al 21 de mayo la entrada al Museo de Dinosaurios de Salas es gratuita. Además el próximo 20 de mayo la responsable del laboratorio de restauración del centro, Caterine Arias, analizará en el Teatro Auditorio Gran Casino a las 20.30, 'Los engranajes de un museo. El domingo se celebrará a las 12 la entrega de premios del XX Concurso de Postales del Museo de Dinosaurios de Salas.