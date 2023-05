Tudanca: «Es muy difícil entender Miranda sin el proyecto socialista durante las últimas décadas»

Diego Santamaría Burgos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, considera que «es muy difícil entender Miranda sin el proyecto socialista durante las últimas décadas». Así lo expresaba durante su visita a la Biblioteca ‘Fundación Francisco Cantera’ y el albergue de peregrinos ‘Fundación Andrés Terrazas’, acompañado por la secretaria provincial del partido en Burgos, Esther Peña, y la alcaldesa y candidata a la reelección de Miranda de Ebro, Aitana Hernando.

Tudanca quiso arropar a Hernando con su presencia y subrayó que «es muy difícil ir renovando ese proyecto» y «colocarlo cada vez más alto»; algo que la actual regidora municipal y todo su equipo «ha logrado». «Ha ido subiendo escalón tras escalón, peldaño tras peldaño, para colocar a Miranda en un magnífico lugar para aprovechar unos años en los que hay crecimiento, en los que hay empleo, en los que hay más fondos y más inversiones que nunca», declaró.

Todo ello, reiteró, «gracias a la labor que ha hecho Aitana», de ahí que «no podemos volver atrás, no podemos pararnos». «Miranda no se puede parar», insistió, al tiempo que hacía un llamamiento a los mirandeses a que acudan el domingo 28 de mayo a ejercer su derecho al voto a pesar de que coincida con uno de los días festivos del municipio. «Todos a celebrar San Juan del Monte, todos a disfrutar, todos a reír y todos a votar para que Aitana no solo mantenga el resultado sino que lo mejore», esgrimió en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, el socialista burgalés apuntó que «San Juan del Monte es muy importante, no hay nadie que se lo pierda, no hay nadie que se lo quiera perder pero nos jugamos también una cosa muy importante y es que Aitana siga siendo la alcaldesa de Miranda de Ebro, que esta ciudad siga teniendo un Gobierno y una alcaldesa ambiciosa, con ilusión, que haya sido capaz de transformar en tiempos muy difíciles, en la legislatura más difícil de la historia de la democracia, y no solo sostener el golpe, no solo aguantar el golpe sino aprovechar las oportunidades y el crecimiento».

En esta línea, el secretario general del PSOECyL destacó que, en la actualidad, Miranda «se ha vuelto a colocar en uno de los lugares principales en el sector industrial, económico y empresarial», al tiempo que ensalzó que «vuelve a ser la gran capital industrial que fue y que debe seguir siendo gracias a la labor que ha hecho Aitana, gracias a la Oficina Miranda Empresas, y gracias a ser capaz de atraer a una ciudad con enormes oportunidades muchísimas inversiones».

La última la llegada, recordó Tudanca, fue la de la empresa logística Panattoni. «Una noticia absolutamente histórica para esta ciudad«» que es fruto de «ese buen trabajo, de esa capacidad de dialogar con los empresarios, con los trabajadores, de esa capacidad de reivindicar al resto de administraciones de atraer fondos y de esa capacidad de que Miranda crezca de forma muy importante».

En esta línea, el líder socialista subrayó que “lo ha hecho unido a una de las mejores políticas sociales de los ayuntamientos de Castilla y León”, al tiempo que matizó: “Me quedo corto, la mejor”. “Lo ha hecho también haciendo inversiones culturales como la de la biblioteca que voy a tener la oportunidad de visitar, lo ha hecho también con el compromiso y la participación con colectivos como la asociación de Amigos del Camino de Santiago”.

Sin embargo, Tudanca apuntó que “quedan luchas por dar” y “batallas por dar” como, citó, “la lucha por tener una mejor sanidad pública, por que haya los especialistas que aquí se requiere, por que se mejoren las dotaciones e infraestructuras sanitarias para que haya también la inversión en infraestructuras y en empresas e industrias por parte de la Junta de Castilla y León que se requiere”. “Y para eso también es mejor tener una alcaldesa como Aitana, que sea luchadora y reivindicativa”, concluyó.