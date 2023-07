La Diputación se constituye el 11 de julio con Pascual elegido por Briviesca

Laura Briones Burgos

No habrá más cambios. La Diputación Provincial se constituirá, al fin, el próximo martes 11 de julio. Tras el aplazamiento inicial -pues estaba previsto en origen celebrar el Pleno de conformación el 30 de junio- todo indica, según fuentes jurídicas de la Institución, que no se producirán nuevos retrasos. Y es que el último recurso presentado por el concejal electo de Vox en Sasamón Juan Carlos Gallego no es suspensivo, a tenor de lo señalado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, responsable de su resolución.

Tras la consulta formulada por el Secretario General de la Institución Provincial, se ha considerado que la decisión que se tome al respecto de esta reclamación no modificará sustancialmente ni la composición ni la presidencia del Pleno de la Diputación, por lo que carece de sentido prolongar la espera.

Lo que está en juego es quién ocupa el segundo puesto de la formación verde, ahora en poder de Nicasio Gómez, alcalde de Cardeñuela Río Pico, que acompañaba a Ángel Martín en la lista que resultó ser la más votada para representar al partido en esta administración.

Gallego, promotor del recurso, entiende que, si bien la elección de Martín es indudable, ese segundo puesto lo debería ocupar él, pues encabezaba la otra lista. Considera que ha de aplicarse el método D'Hondt para repartir estos sillones -que efectivamente otorgaría un puesto a cada cabeza de candidatura- y no el sistema de mayoría por el que la representación al completo se concede a la lista más votada, tal y como sucedió. Cabe recordar que si no hay acuerdo interno en un partido que ha obtenido representación en la Institución Provincial pueden presentarse varias listas de aspirantes una vez obtengan los avales necesarios para conformar esta candidatura, que es lo ocurrido en este caso. La elección se produce con los votos de los concejales electos de la zona electoral correspondiente, la de Burgos, en este caso.

El resultado, no obstante, no convencía al edil de Sasamón por las razones mencionadas y optó por impugnar la designación de Nicasio Gómez. Sin embargo, y pese a la incertidumbre inicial, parece claro que su recurso no condiciona los plazos ya establecidos pues su resolución en cualquiera de los sentidos de ningún modo afectará a la composición del Pleno, con mayoría absoluta del Partido Popular, o a la elección del presidente, Borja Suárez.

Tras el retraso en la constitución del Ayuntamiento de Prádanos de Bureba, el último 'escollo' a salvar era la elección del representante 'popular' de la Zona Electoral de Briviesca. La pugna la protagonizaban José Solas, alcalde de Briviesca, y Arturo Pascual, concejal de Vallarta de Bureba, que fue el vencedor y ocupará un sillón en la Diputación Provincial durante los próximos cuatro años. El resultado -muy ajustado, por cierto- sorprendió a más de uno. Y es que el que fuera senador recabó menos avales que su oponente para presentar su candidatura, lo que auguraba un desenlace muy distinto.

La clave, al parecer, es que hubo quien firmó en apoyo a ambas candidaturas, algo irregular que la Junta Electoral de Zona resolvió ayer mismo antes de la votación.

«Toca ir todos a una»

Ya como diputado electo, Pascual mostraba su satisfacción por el apoyo obtenido: «Lo sabía», afirmaba alegre, rechazando así que su victoria fuera una sorpresa, y dispuesto a dejar atrás las tensiones que naturalmente provocan estas pugnas. «Ahora toca mirar al futuro y trabajar por la Bureba, ir todos a una por nuestros pueblos y por el proyecto del Partido Popular», apostillaba.

«No existe una lista oficial, la mía es tan de Vox como la otra»

Juan Carlos Gallego está dispuesto a pelear hasta el final. El concejal de Vox en Sasamón sostiene que la ley le ampara y con ese convencimiento presentaba esta semana el recurso con el que busca obtener el hueco en la Diputación que, afirma, le corresponde. Con la misma seguridad explica que es consciente que su reclamación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no debe paralizar la constitución de la Diputación, ni lo quiere.

De hecho, descarta solicitar medidas cautelarísimas para que así sea. «No busco generar problemas, busco que se haga justicia», añade. Y es que, según indica Gallego, «la Junta Electoral Central, que está por encima de la Junta Electoral de Zona, siempre ha pedido que se aplique el método D’Hondt cuando hay dos candidaturas del mismo partido para ocupar puestos en la Diputación».

Si así fuera, el primer puesto de los dos en liza lo ocuparía también Ángel Martín, edil de Villagonzalo, y el segundo, ahora adjudicado a Nicasio Gómez, de Cardeñuela Río Pico, sería para Gallego. «Con 15 votos una lista y 10 otra, el resultado es claro, por eso decidimos impugnarlo», insiste el concejal de Sasamon, molesto por que se insinúe en determinados foros que batalla contra una lista oficial del partido. «Tal cosa no existe. Yo simplemente ejerzo mi derecho a ser elegible como diputado provincial, con los avales necesarios. No hay lista oficial, la mía es tan oficial y tan de Vox como la otra», subraya.

Gallego estima que en una semana se conocerá la resolución y, en caso de ser contraria a sus intereses, avanza ya que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.