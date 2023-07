La Guardia Civil detiene en Burgos a un joven por un intento de robo en una peluquería

Redacción Burgos

La Guardia Civil ha detenido a EAE (21) como presunto autor de un delito de robo en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron días atrás, de madrugada, en una localidad de La Bureba, cuando un particular comunicó a la central de servicios de la Guardia Civil que se estaba cometiendo un robo en un comercio de ese municipio. La rápida comunicación favoreció la eficaz respuesta de una patrulla que era comisionada al lugar, en busca del posible autor, que ya no se encontraba allí; no obstante, una búsqueda pormenorizada por las calles anexas permitió localizar a un varón, que llamó la atención de los agentes. El joven vestía de oscuro, iba cubierto con una gorra y tapado con la capucha, quien además trataba de ocultar el rostro al percatarse de la presencia policial.

Los guardias civiles interceptaron al sospechoso y se entrevistaron con él. Se encontraba indocumentado y denotaba un inusual y desproporcionado nerviosismo; entre sus pertenencias se encontró una linterna y un guante de trabajo. Una somera inspección ocular al entorno donde se habían desarrollado los hechos, destapó la presencia de dos herramientas –un destornillador y un cortafrío- en el interior de una papelera.

Las pesquisas realizadas por los efectivos del Cuerpo permitieron corroborar su verdadera identidad y encontrar vestigios que le vinculaban con el intento de robo; ante tales evidencias acabó reconociendo su autoría, por lo que fue detenido.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.