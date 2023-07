La Guardia Civil interviene un 'puño americano' en un control en Pancorbo

Redacción Burgos

La Guardia Civil ha intervenido días atrás en la carretera N-232, en los accesos a Pancorbo, un 'puño americano' o llave de pugilato metálica, por lo que se ha confeccionado un acta denuncia a su propietario por infracción grave en materia de seguridad ciudadana por portar un arma prohibida, que le ha sido intervenida.

El resultado es fruto de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana llevado a cabo días atrás. Eran las 11:30 cuando los agentes pararon un vehículo, en tránsito por la provincia, que se aproximaba al punto de identificación. Un somero vistazo al interior del habitáculo descubrió un bolso sobre los asientos posteriores.

Se inspeccionó su interior que, entre otras pertenencias, contenía un puño americano, realizado en metal y dotado de movilidad, cuya principal característica era que podía plegarse, para pasar desapercibido, como si fuera un anillo o una tuerca. Éste arma considerada como prohibida, también se la denomina llave de pugilato metálica.

Por su condición ha sido intervenida y ha quedado depositada a disposición de la Autoridad, siendo denunciado su propietario, quien se enfrenta a una posible sanción económica, por infracción grave, que aplicada en su grado máximo puede conllevar 10.400 euros y el comiso del arma.

Intensificación de los servicios preventivos

La Guardia Civil de Burgos continuará con la misma línea de actuación durante la época estival, y para ello tiene previsto intensificar y reforzar los servicios, aportando mayor presencia de patrullas en las proximidades de los núcleos donde se prevea asistencia masiva de personas o desplazamientos en coche. La finalidad de estos dispositivos es evitar conductas delictivas, peleas o altercados, la venta de drogas y estupefacientes o el portar armas blancas y prohibidas, por lo que también se sumará el Subsector de Tráfico para verificar la ingesta de alcohol y el consumo drogas al volante. Reglamentación para uso y tenencia Portar determinadas armas blancas constituye una infracción administrativa grave, tipificada en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana en relación con el Reglamento de Armas, legislación que regula la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las armas o de sus limitaciones.

En España, está autorizada la tenencia de armas blancas, excepto las automáticas que no lo está, entendiendo la palabra “tenencia” como el hecho de poseerla con fines de ornato o coleccionismo en un domicilio.

Se consideran armas blancas prohibidas aquellas cuya longitud de su hoja es superior 11 centímetros; éstas no pueden portarse en el cinturón, en el bolsillo, bolsos o en el vehículo…, excepto si se justifica su función o empleo (trabajo, micología, caza, pesca, picnic, etc). Por contra, se puede portar una navaja cuya hoja sea inferior a 11 centímetros, excepto cuando se hace fuera de los lugares habituales para su uso; las zonas de ocio no son lugares habituales para su uso por tanto, en estos sitios, queda prohibida llevarlas.