Se despistan subiendo al refugio de Barbadillo de Herreros y acaban socorridos por la Guardia Civil

Redacción Burgos

La Guardia Civil ha auxiliado a veintitrés adolescentes y a dos monitores que se habían desorientado cuando realizaban una ruta a pie entre las localidades de Fresneda de la Sierra del Río Tirón y Barbadillo de Herreros. Se encontraban en perfecto estado, aunque cansados por la larga jornada de marcha, por lo que no precisaron asistencia sanitaria.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 24, por la tarde. Una persona comunicó a la Guardia Civil que un grupo de excursionistas a los que debía avituallar no habían aparecido a la hora en el punto convenido, ya que se habían desorientado y extraviado por el monte, habiendo ya pasado varias horas desde que debía haberse llevado a cabo el encuentro.

Una patrulla consiguió contactar vía telefónica con una de las monitoras responsables del grupo, que a través de su terminal móvil facilitó su posición, muy retirada del camino.

Los agentes recabaron información para conocer el mejor itinerario de ascenso, con la intención de minimizar el tiempo de rescate, por lo que se entrevistaron con vecinos de Monterrubio de la Demanda, conocedores de la zona.

Desde esta localidad se inició la búsqueda y al dispositivo de unieron varias patrullas más y vecinos de esta localidad serrana. Tras muchos kilómetros de circulación en vehículo por pistas forestales, la comitiva se vio obligada a abandonar los coches oficiales, por la difícil orografía del terreno, para continuar a pie algún kilómetro más y realizar la última aproximación hasta el pico donde se hallaba el grupo.

Una vez localizados los jóvenes, no precisaron asistencia sanitaria, si bien presentaban cansancio por la larga jornada de marcha, por lo que fueron trasladados en vehículos oficiales y otros aportados por vecinos hasta el refugio de Barbadillo de Herreros, destino al que llegaron ya de noche y al pretendían llegar los excursionistas.

Recomendaciones para actividades seguras al aire libre

Desde la Guardia Civil se aconseja que siempre que se realice actividades al aire libre o en la montaña se extremen las precauciones; planificar la actividad, no ir solo, no arriesgar la vida por un like o un selfie, portar material, ropa y calzado acorde a la actividad a desarrollar; no abandonar las rutas, llevar bebida y alimento (una barrita energética) y administrar los esfuerzos (el camino es de ida y vuelta); llevar una linterna o frontal y pilas de repuesto, aprender a orientarte y no olvidar un teléfono móvil con la batería recién cargada y mejor un GPS aparte.