Cae una red que estafó a una familia en Miranda con el timo del hijo en apuros

La Policía Nacional ha desmantelado la operativa de dos estafadores que lograron engañar a unos padres en Miranda de Ebro haciéndoles creer que un hijo suyo directo precisaba dinero por una urgencia para que les ingresaran una abultada cantidad por una aplicación de pagos, método conocido como el 'engaño del hijo en apuros'. Las víctimas, ubicadas en Valencia y Miranda de Ebro (Burgos), denunciaron la artimaña después de que, presuntamente, ambos individuos se hicieron pasar por los hijos de las víctimas a través de una aplicación de mensajería instantánea.

En estos mensajes, fingieron tener problemas con sus teléfonos móviles convencionales y urgieron a sus padres a realizar transferencias bancarias inmediatas a una cuenta bajo su control.

Después de que se efectuara la transferencia, los presuntos estafadores supuestamente "movieron el dinero rápidamente mediante transferencias a otras cuentas o lo retiraron en efectivo en cajeros automáticos".

A través de esta estrategia, lograron engañar a las víctimas residentes en las ciudades mencionadas, quienes, en un intento de ayudar a sus hijos en dificultades económicas inesperadas, realizaron transferencias por montos de 3.000 euros y 2.500 euros.

Tras investigar los hechos denunciados, los agentes arrestaron en Dos Hermanas (Sevilla) a dos individuos, que consideran sospechosos de defraudar aproximadamente 5.500 euros utilizando este método.

Uno de los detenidos estaba prófugo de la justicia y enfrentaba hasta diez órdenes judiciales pendientes. Ambos individuos fueron presentados ante la Autoridad Judicial bajo acusaciones de estafa.

En los últimos tiempos, los casos de estafas y delitos relacionados con la ciberdelincuencia han experimentado un "aumento drástico" en todo el país, en gran parte debido al anonimato proporcionado por Internet y al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte de los delincuentes.

Este sablazo que afectó a una familia en Miranda de Ebro es muy parecido a otra estafa conocida como el “timo de la maleta” por la que otro grupo criminal desarticulado ayer estaba en el objetivo policial a raíz de denuncias interpuestas por distintas entidades bancarias.

De igual manera, los delincuentes contactan con las víctimas haciéndose pasar por familiares y amigos con la excusa de que precisan afrontar algún pago. En el caso resuelto ahora por la Policía Nacional llegaron a acumular 6.500 euros y se les atribuyen más de 100 estafas en distintos puntos del país.

El modus operandi consiste en el envío masivo de mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por familiares o amigos que se encuentran en el extranjero y necesitan dinero para pagar unas tasas, multa o envío de equipaje. Generalmente, suelen manifestar que por problemas a última hora con la documentación no han podido realizar el viaje, pero que su equipaje ha salido con el avión y necesita que la víctima se acerque al aeropuerto a por ella, para lo que facilita lo que parecen unos resguardos de facturación haciendo creer que deberá abonar unas tasas. Inmediatamente solicitan dinero a través de una aplicación de pago para poder recuperar sus pertenencias que después recogerá cuando llegue a España.

Consejos para no ser víctima de esta estafa

Para evitar ser víctima de fraudes de este tipo desconfía de mensajes recibidos desde teléfonos desconocidos. Realiza comprobaciones e intenta contactar con el amigo o familiar que supuestamente te está escribiendo. Si detectas que efectivamente se trata de una estafa, bloquea al número de teléfono para que no pueda volver a contactar y reporta a la Policía Nacional. Además, nunca debes de realizar ingresos ni transferencias si no conoces el número y no te da suficientes garantías de que efectivamente se trata de tu contacto.