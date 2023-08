Lleno en la travesía nocturna de Villadiego

Laura Briones Burgos

La travesía nocturna 'Me tomo las de Villadiego' toca techo un año más. Y es que ayer, en su presentación, ya rozaba los 700 participantes lo que permite asegurar que el próximo sábado colgará el cartel de aforo completo. El alcalde de la localidad y responsable del Instituto de Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos, Ángel Carretón, ha dejado claro que no se sobrepasarán los 800 dorsales para "no desbordarse" garantizar el buen funcionamiento de una prueba que sale adelante gracias al esfuerzo de 150 voluntarios.

El coordinador de la iniciativa, Rubén Fuente, ha explicado que se plantean dos recorridos, ambos circulares con salida y llegada a la plaza del pueblo. Uno de 7,350 kilómetros para realizar andando exclusivamente y otro de 9,350 que puede completarse corriendo o de paseo. Existen distintas categorías y como novedad se ha incorporado la opción de tríos mixtos: carrera por equipos en la que puntúan los tres mejores siempre que haya hombres y mujeres.

Los dorsales tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse por los canales online habituales en estas pruebas. Se entregará una bolsa del corredor con diversos obsequios, incluida una botella tipo bolsa, reutilizable.

Gran parte de la recaudación, así como las adquisiciones de dorsales solidarios, se destinará a Aspaym, entidad de apoyo a la discapacidad que comenzaba a trabajar en la capital burgalesa en 2015 y tiempo después ha extendido su labor al mundo rural con el doble propósito de acercar la asistencia y crear empleo. "Estas ayudas nos permiten seguir creciendo", ha explicado Elsa Rodríguez, representante de la entidad que ya ha generado tres puestos de trabajo en Villadiego.