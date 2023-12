El chef de Erre de Roca: "Se lo debo al equipazo que tengo"

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El chef del restaurante ERRE de Roca de Miranda de Ebro (Burgos), Alberto Molinero, ha reconocido que la estrella Michelín ha cumplido un "sueño". "Se lo debo al equipazo que tengo", ha manifestado Molinero tras conocer este reconocimiento.

"Viene a cumplir un sueño que muchos cocineros hemos tenido alguna vez, pero que ahora no buscaba, no trabajaba en ello. Simplemente tenía la espinita de tener un restaurante para hacer la cocina que me gusta, y eso es ERRE. A nivel gastronómico es el premio más grande al que aspira un chef, así que con este reconocimiento seguiremos avanzando y mejorando cada día, con más ilusión si cabe", ha defendido Molinero a través de un comunicado de prensa, informa Europa Press.

No obstante, Molinero ha insistido en que este reconocimiento se lo debe a su "equipazo". "Se lo debo al equipazo que tengo en toda La Roca, desde los restaurantes hasta el obrador, porque la gente que tengo al frente de cada negocio es la que me permite dedicar tiempo y estar cada día en ERRE de Roca. Gracias a ellos, todo lo demás funciona, sin ellos, no lo hubiera conseguido", ha relatado. ERRE de Roca es el buque insignia del grupo La Roca, ubicado en Miranda de Ebro y ha conquistado conquista la guía roja tras un escaso año y medio abierto.