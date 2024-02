Una joven de Pinares representará a Burgos en el concurso ‘Miss España’

Publicado por Raquel Fernández Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

De Regumiel de la Sierra puede ser la próxima Miss España 2024. Y es que es de este pueblo de la comarca de Pinares de donde procede la joven Alba Abad Bustos, de 28 años, que será quien represente a Burgos en el certamen de belleza Miss RNB España, que se celebrará en el mes de abril en Tarragona, concretamente en Salou.

Un nuevo reto para Alba, que asegura estar viviendo esta responsabilidad «con tranquilidad y con el sentimiento de orgullo de representar a su tierra». Asegura que representar a su ciudad, a su provincia, y a su gente es «muy satisfactorio a nivel personal» y que hará todo lo posible para «dar a esta maravillosa provincia el reconocimiento que se merece».

Hace tan solo algunos días que se dio a conocer la noticia de que ella era la elegida para ser Miss Burgos y desde entonces su teléfono no ha dejado de sonar recibiendo numerosas llamadas mostrándole el apoyo de amigos, familiares y, por supuesto, el respaldo de una comarca entera.

«La verdad es que la respuesta por el momento está siendo mejor de lo que me imaginé. Todo mi entorno me ha apoyado y todas las opiniones están siendo positivas. Estoy muy feliz y sorprendida, además de agradecida, por el apoyo que estoy recibiendo por parte de la gente que me está votando en redes sociales», explica Alba.

Aunque Alba trabajó hace años como modelo y en la actualidad está muy unida al mundo de la moda por su pasión por el maquillaje y la fotografía, no es este sector el que actualmente desempeña, ya que su profesión está en otro muy distinto. Es trabajadora social. Lleva seis años ejerciendo de ello y actualmente realiza su labor diaria con personas con discapacidad intelectual y TDAH.

«Decidí estudiar esta carrera porque siempre me ha gustado ayudar a la gente que realmente lo necesita. Creo que todos tenemos la capacidad de poder hacer la vida más fácil y más feliz a muchas personas y a mí me gusta poder usar esa capacidad. Soy una persona con una gran empatía y en mi trabajo es algo que se estimula mucho», añade Abad.

De cómo espera vivir este certamen, Alba confiesa que quiere «sobre todo aprender y disfrutar de cada momento»: «Durante la semana del 8 de abril al 14 de abril viajamos las 52 chicas a Salou, durante esa semana haremos eventos y nos prepararemos para la semifinal que es el viernes 12 de abril y para la gran final que es el sábado 13 de abril. Lo afronto con ganas y nervios, es una experiencia nueva para mí y me hace mucha ilusión que me hayan elegido y me hayan dado la oportunidad de poder vivirlo».

Alba Abad regresa a su pueblo prácticamente cada fin de semana, siendo el lugar donde encuentra la paz. «Regumiel es el pueblo donde he crecido y me he criado, para mí es mi hogar y, aunque lleve unos años residiendo en Burgos, siempre vuelvo a Regumiel porque es el lugar donde tengo paz. Para mí es un pueblo precioso y animo a todo el mundo que vaya a conocerlo. Lo que más me gusta es poder estar con mi familia cada vez que voy, la comida de mi madre, salir con mis amigas y contarnos nuestra semana, jugar con mis sobrinos en el parque y disfrutar de las rutas y naturaleza, que de eso Regumiel tiene bastante», concluye Alba.