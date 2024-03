Esta es la herencia que deja una vecina de Miranda de Ebro al Ayuntamiento

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Se llamaba Pilar y en su testamento vital dejó escrito que sus bienes los heredaría el Ayuntamiento de Miranda de Ebro cuando falleciera. Una herencia que, entre su patrimonio inmobiliario y dinero en cuentas, asciende a cerca de 800.000 euros que servirán, según explicó la alcaldesa, Aitana Hernando, para reforzar el presupuesto de Miranda de Ebro.

Hernando ha firmado esta mañana en notaría, tras los trámites oportunos, la escritura pública de participación y aceptación de la herencia de esta persona que nombró en su testamento al Ayuntamiento de Miranda como su heredero único y universal de todos sus bienes.

Según explica el Ayuntamiento de Miranda de Ebro a través de una nota de prensa, el Pleno aprobó la aceptación de esta herencia que está compuesta por los siguientes bienes:

Bienes Inmuebles: 49´9 % Vivienda en c/ Arenal de Miranda de Ebro; 100 % Vivienda en c/ Marcelino Oreja de Bilbao; 100 % Camarote de la c/ Marcelino Oreja de Bilbao; 100 % Lonja en c/ Marcelino Oreja de Bilbao y 100 % Vivienda en Barrio de Algorta, Guecho

Capital Activo circulante: 1) En la entidad bancaria BBVA: Cuenta elección con un saldo de 19.676´99 €.; Valores de Iberdrola valorados en 14.193´94 €.) En la entidad bancaria KUTXABANK: Cuenta de Ahorro con saldo de 23.349´25 €; Cuenta a Plazo con saldo de 250.000´00 €; Fondo de Inversión con un saldo de 56.623´47 €; 3) En la entidad bancaria CAIXABANK: Cuenta a la vista con saldo de 5.730´68 €.

En cuanto a los saldos bancarios, antes referidos, cuyo importe total asciende a la suma de 369.574´33 euros, hay que tener en cuenta que lo son a fecha 3 de junio de 2017, fecha del fallecimiento de la testadora.

De los saldos anteriores, tras pagos pendientes desde la fecha del fallecimiento, se ingresaron el día 25 de abril de 2023 la cantidad de 305.830,20€ de Kutxabank y el 28 de febrero de 2023, la cantidad de 4.427,16€ de Caixabank.

Tras la firma de la escritura se pasará a hacer una tasación de los bienes inmuebles, que en su momento casi alcanzaba los 500.000 euros, para proceder después a la subasta pública de los mismos.

La alcaldesa manifiestaba que "nuevamente quiero agradecer a doña Pilar el acto de instituir como heredero al Ayuntamiento de Miranda, ya que el destino de dicha herencia es la financiación de parte del presupuesto municipal, por lo que redunda íntegramente en beneficio de nuestra ciudad".