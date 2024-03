¿Qué es un baño de bosque? Burgos cuenta con guías y rutas para estos paseos de bienestar

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Vivir. Sentir. Reconectar. Ese triplete es, en esencia, el propósito de un baño de bosque. Suena sencillo y lo es, como casi todo lo que provoca sensaciones agradables. Pero tiene su intríngulis, más aún si se pretende exprimir al máximo sus beneficios. De ahí que un acompañamiento adecuado pueda marcar la diferencia.

Un paseo por la naturaleza siempre alivia. De eso no hay duda y sí evidencia científica. Y hacerlo de la mano de quien conoce fórmulas para potenciar sus efectos reparadores lo convierte en esa experiencia sensorial de bienestar que la recién nacida agrupación castellano y leonesa Baños de Bosque aspira a impulsar. No solo en favor de la salud, que es la razón de ser de una práctica nacida en Japón allá por la década de los ochenta del siglo pasado, también como nueva vía de desarrollo económico y social para una España vaciada que bien puede, incluso debe, explotar sus fortalezas como fuente de sosiego y encuentro con la naturaleza.

La diversidad de hábitats de las provincias de Burgos y Soria, donde trabaja ya esta entidad, ofrecen una inmejorable materia prima para atraer el interés de quienes quieran disfrutar del efecto ansiolítico de sus paisajes. Al vuelo lo han captado en Las Merindades, sin ir más lejos, donde la empresa Sylvatia se alió con Ceder, el grupo de desarrollo local de la zona, y la UBU para definir -investigación mediante- cinco rutas en cinco tipos diferentes de bosques en los que adentrarse solo o acompañado.

«Las experiencias no son iguales, ni las propuestas que hacemos, ni las sensaciones», explica Noemí Hortigüela, responsable de Sylvatia y una de las fundadoras de Baños de Bosque. Con estudios de Ingeniería Técnica Forestal y educadora ambiental, afirma que esta actividad brinda algo más que un paseo tranquilo: «Es una reconexión con la naturaleza a través de los sentidos gracias a prácticas que te hacen olvidarte un poco del mundo y centrarte en el momento presente». A lograrlo ayudan las propuestas que los guías plantean durante el recorrido, encaminadas «en función de las características del grupo» a la introspección, la mera relajación o el desarrollo de la creatividad «cuya mejora es otro de los efectos secundarios».

Defiende Hortigüela que, si bien el respaldo de un guía no es obligatorio para disfrutar de un baño de bosque pleno, «lo bueno de contar con este apoyo es que te centras más en la experiencia, porque no tienes que estar pendiente de nada más, ni del tiempo, ni de la ruta, y tienes sensación de seguridad».

Varias personas disfrutan de un baño de bosque de la mano de la agrupación regional creada para acompañar estas experiencias.ECB

Constata estas percepciones comunes al término de cada paseo. Los conduce en la propia capital burgalesa de la mano de UBUVerde y, como el resto de sus compañeros de agrupación, allá donde la soliciten. Lo cierto es que la demanda crece y Burgos, por ejemplo, se presta, de norte a sur.

Liderar un baño de bosque requiere formación más allá de conocer el espacio a recorrer. Saber aprovechar los recursos del entorno -el viento, el agua- en favor de los participantes precisa entrenamiento y hay varias escuelas nacionales e internacionales que emiten el correspondiente certificado profesional. Noemí Hortigüela lo sumaba a su titulación tras ahondar en las bondades de una práctica muy afianzada en el país nipón que la alumbró tras descubrir que el estrés -causa de muerte de primera magnitud allí- se reducía notablemente de esta manera. «Tienen bases en bosques con médicos que tras conocer tu estado de salud te prescriben terapias forestales concretas», relata la guía. Eso son, no obstante, palabras mayores. La iniciativa burgalesa aboga más por esa satisfacción evidente del contacto directo con la naturaleza, garantía de calma. «Fortalece el sistema inmunológico, reduce los niveles de cortisol (hormona relacionada con el estrés), aumenta la fuerza vital y apacigua la mente», añade.

El particular camino de Hortigüela hacia los baños de bosque lo marcó su profesión. Su actividad como educadora ambiental le descubrió la importancia de conectar para cuidar. «Cuando se produce esa unión con el entorno, cuando salta esa chispa, es cuando interiorizas la necesidad de respetarlo», afirma convencida.

Pero, ¿cualquier espacio sirve como escenario de tal ‘comunión’? Si bien puede darse en enclaves muy dispares, incluso en espacios verdes urbanos como los frondosos parques burgaleses del Parral o Fuentes Blancas, los expertos recomiendan que el paraje cumpla unas mínimas condiciones. «Es importante que no haya ruidos, sonidos de coches o ajenos a la naturaleza. Dicen los estudios, de hecho, que el oído es el sentido que más ayuda a la calma. También ayuda la proximidad del agua: un río o una cascada siempre triunfan y además aportan iones negativos, buenos para la salud. En todo caso tienen que ser espacios con una cobertura arbórea notable y que no estén muy saturados de visitantes, poco concurridos, y recorridos que no requieran una exigencia física importante para garantizar el acceso a personas con problemas de movilidad», detalla la guía burgalesa.

De estos entornos escogidos han disfrutado ya, de la mano de alguno de los ocho acompañantes que la agrupación ofrece en su web bañosbosque.es, decenas de personas en grupo, en pareja o de manera individual. Incluso familias con niños o adolescentes, todo un reto superado con éxito.

Se incrementará ese listado a lo largo de 2024, pues han programado -tal y como explican en la página citada, que también incluye consejos para disfrutar al máximo del plan- citas estacionales para «disfrutar la naturaleza de otra manera».

Más allá de la sonrisa con la que los participantes coronan siempre esta experiencia como prueba irrefutable de sus efectos, son numerosos los textos científicos que constatan su poder curativo.

A través de Sylvatia, Hortigüela también quiere aportar su granito de arena en este ámbito y con el apoyo firme de investigadores de la Universidad de Burgos ha emprendido distintos estudios. Uno de ellos servía para definir las cinco rutas mencionadas que oferta Ceder Merindades. Las seleccionaban de entre diez opciones testadas por voluntarios que acudían en distintos momentos a los puntos propuestos y posteriormente cumplimentaban cuestionarios validados para determinar el nivel de bienestar.

También Agalsa, grupo de desarrollo local de la Sierra de la Demanda, recogía el guante y ‘abría’ los bosques de la zona para poner a prueba la eficiencia de terapia forestal en personas con discapacidad en entornos diferentes. La educadora ambiental aspira a divulgar en breve todos los detalles de unos resultados que, de nuevo, fueron «muy interesantes» y tan positivos que los participantes se aficionaron y reclaman repetir.

A tales iniciativas se añade la colaboración con la zona de Pinares, ideal para sus fines por sus grandes masas arbóreas, donde Sylvatia diseñaba varias rutas en colaboración con seis municipios de Burgos y Soria.

Esta propuesta y la de Merindades -que en ambos casos se acompañaban de cursos formativos- sirvieron para fraguar la agrupación Baños de Bosque, de ámbito regional. Desde entonces y en paralelo al desarrollo de estos proyectos que evidencian las bondades de su causa, trabaja por consolidarse, poco a poco.

Mientras avanza en su empeño, mira con esperanza a la Junta de Castilla y León, que anunciaba hace un año la puesta en marcha del programa ‘Bosques para la salud’. Podría suponer un revulsivo para su actividad y, lo más importante, para la sociedad en su conjunto, facilitando esa conexión con la naturaleza más próxima que redunde en la mejora de la salud mental, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del mundo rural. Otro triplete deseado por todos.