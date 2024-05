Analizan el agua de Miranda ante un repunte de casos de gastroenteritis.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El repunte de casos de gastroenteritis en Miranda de Ebro ha obligado a que el Ayuntamiento haya llevado a cabo análisis del agua destinada para el consumo humano por parte del personal del departamento municipal, en diferentes puntos de la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento de Miranda, los resultados obtenidos están dentro de los parámetros normales. En Orón: 0,7 partes por millón de cloro libre; Conservatorio: 0,5 ppm; Antonio Machado: 0,5 ppm; Emiliano Bajo: 0,4 ppm yAnduva: 0,4 ppm. Estos parámetros, apunta el Ayuntamiento, se encuentran dentro de la normalidad en cuanto a la potabilidad del agua, ya que la normativa marca entre 0,2 y 0,8.

Por otro lado, el Consistorio mirandés, como medida preventiva, está realizando análisis microbiológicos con un laboratorio especializado cuyo objetivo es la identificación de presencia, en caso de que la hubiera, de patógenos en el agua. Durante el día de mañana se podrá ofrecer un avance de los datos resultantes.

«Los datos de los que disponemos no nos hacen sospechar del agua y hasta el momento no hay ninguna directriz por parte de autoridades sanitarias consultadas que nos pidan tomar medidas extraordinarias. No se ha emitido ninguna alerta sanitaria y no tenemos ninguna recomendación concreta a estas horas», explica el concejal de Urbanismo y Servicios, Guillermo Ubieto.

Añade que «nos hemos puesto a disposición de lo que determinen los servicios sanitarios y farmacéuticos de la Junta. Durante todo el día estaremos haciendo un seguimiento exhaustivo y actualizado de la situación». Puntualiza que «los cuadros que presentan los vecinos que han acudido a los servicios sanitarios pueden deberse a diferentes orígenes (vírico, ambiental…) y el agua ni es el único ni está confirmado».

La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, incide en que "estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación, tanto a nivel del análisis del agua como estando en contacto con las autoridades sanitarias, con las que seguiremos hablando hasta que se sepan las conclusiones definitivas”.