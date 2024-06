Pancorbo, centro del Misterio en Burgos

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Pancorbo decidió dar un paso adelante el pasado verano y ser la anfitriona de las primeras jornadas del Misterio de Burgos. Fue todo un éxito. Acudieron más de 200 personas a esta convocatoria que rompió, una especie de maleficio, ya que nuestra provincia era una de las pocas de España que no había acogido nunca un encuentro de este tipo. A pesar de que la fenomenología de Burgos es «rica y variada», según su organizador, el también escritor e investigador del Misterio Juan José López.

La cantidad de experiencias, de casos, «es alucinante». Toda la provincia tiene sus rincones mágicos, aunque «quizá destaca Las Merindades». Para el investigador Burgos se encuentra entre los mejores lugares de España «en fenomenología. Aunque se habla poco de nosotros», explica Juan José López, que lleva tres décadas indagando los sucesos anómalos e historias de Burgos.

Por ese motivo fue el impulsor de esta idea en la que Pancorbo fue pionera. Hasta esta localidad, enclavada en un punto de poder telúrico, llegaron los participantes delas Primeras Jornadas de Misterio de Burgos. Fundamentalmente de nuestra provincia, pero también del País Vasco, Barcelona, Madrid, Granada o Valencia. Esta idea volverá este año a repetirse con algunas novedades.

La primera es que pasará a ser un fin de semana completo. Tres jornadas desde la tarde del viernes 12 al 14 de julio, en el mismo lugar que acogió el primer encuentro, la Iglesia de Santiago. Esta vez las actividades se ampliarán a otras zonas de la localidad, con una implicación aún mayor del ayuntamiento de Pancorbo en la organización de más actos.

«Fue un éxito rotundo. La capacidad del templo nos limitó el aforo, pero aun así fueron 200 personas las que llenaron las ponencias. Y al final de la actividad el nombre de Pancorbo fue conocido por todos. Un buen resultado», subraya Juan José López.

Este año se unen a las novedades un certamen de relatos cortos, el mercado exotérico en las calles de la localidad, propuestas para los niños, talleres, un concierto del grupo NoReM, Noites de Rock e Meigas. Así como, una comida popular abierta a la participación, convivencia con los ponentes que seguro que será uno de los actos más interesantes para los amigos del Misterio. También se podrá asistir a la grabación de dos pódcast, la ‘Nueva Dimensión’, con Juan Gómez y ‘La Posada del Cuervo’, «Todo esto además del plato fuerte que serán las ponencias».

Los datos para la inscripción y horarios ya se encuentran en a disposición de quién lo desee en la página web del ayuntamiento de Pancorbo.

Ponencias

Repite como ponente Enrique Echazarra, que centrará su presentación en su última investigación sobre ‘Magos y Psíquicos’. Echezarra es muy conocido, ya que desde hace casi dos décadas colabora con Iker Jiménez, y actualmente es común verle en las pantallas en «Cuarto Milenio», especialista en de los sucesos en el País Vasco. «Hablará sobre cómo se debe investigar estos temas y además estará acompañado con mentalista que realizará un ejercicio de inmersión con el público», explica el organizar de las jornadas.

Volverá también el Aldo Linares, sensitivo y médium. Una cara conocida por ser habitual en la televisión, en ‘Cuarto Milenio’ y estará acompañado de una de las mujeres con más prestigio en nuestro país en este mundo del misterio, como es Sol Blanco Soler, miembro del grupo parapsicológico HEPTA.

Otra de las ponencias estará a cargo de David Cuevas, experto en el fenómeno OVNI llamado ‘FANIS’. Francisco Renedo hablará de las apariciones marianas. «El enigma de Garabandal es un misterio y él es una de las personas que mejor conoce este tema».

La antropóloga Mercedes Pullman, se centrará en los secretos de la antigua KGB. Por su parte, el médico forense Miguel Ángel Peltierra, tratará sobre las experiencias cercanas a la muerte.«Este año vamos a hablar casi todos los temas del misterio. OVNIS, misterios de la Iglesia, fantasmas, conspiraciones, mentalismo, experiencias cercanas a la muerte, un amplio abanico de los temas más representativos del Misterio».

Burgos Misterioso

Una propuesta variada que acercará a los amantes del misterio a algunos de los temas más conocidos, fenómenos también se dan en nuestra provincia, como nos recuerda Juan José López, en su libro Burgos Misterioso recoge experiencias de casas encantadas, pueblos abandonados, apariciones misteriosas, enclaves de poder, crímenes extraños. Su ponencia será sobre la provincia. En ellos nos narra uno que nos lleva hasta San Zadornil. «Yo lo denomino el caso perfecto. Porque los testigos, dos personas, son biólogos que conocen muy bien ese paraje donde ocurrió el suceso», relata Juan José.

Nos vamos a una fría mañana de enero, en la década de los 90. Son las tres de la madrugada, pero los especialistas están en activo, ya que estaban realizando el censo del Búho Real. Recuerdan la hora porque coincidía con el pico de actividad de las aves,

«Van con en coche en un camino muy angosto, en primera, despacio con las luces largas, cuando una recta, a la izquierda ven una silueta», narra Juan José.

Los testigos describen una figura que se asemeja a una mujer, por la forma del cuerpo, espigada, con un traje negro, enlutada, con un pelo largo, lacio que cae sobre los hombros, «pasan a menos de un metro de ella, a su lado, la ven perfectamente. Y se preguntan ¿Pero qué hace esta mujer aquí, a estas horas? ¿Qué es esto?».

Ambos reconocen, años más tarde, que pensaron que aquello no era normal, «Que lo que fuera no podía estar ahí», subraya el investigador. Pero fue una visión tan rápida que no reaccionaron. Continuaron en camino sin saber muy bien qué hacer. Tan solo unos metros más adelante, «se vuele a aparecer la figura otra vez en el camino. Ellos aceleran, para después retorcer rápidamente, y comprobar si la persona, o «lo que fuera» necesitaba ayuda. Su sorpresa fue que «en aquel camino no había nada».

Un fenómeno que se llama ‘los ensotanados’. Juan José, explica que este tipo de situaciones son «encuentros con lo absurdo, porque todos los testigos coinciden en decir que estas figuras cuando se aparecen están como ausentes. Como si no estuviéramos allí. Les da igual que les vean o no. Pero es curioso, porque nunca se aparecen en el centro de los caminos, siempre están a un lado del camino», concluye.

Un caso que ambos biólogos tardaron tres décadas en contar. Sobre todo a uno de ellos le dejó marcado,«no quiero darlo vueltas, pero todavía hay noches que me despierto pensando que fue aquella aparición».