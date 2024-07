Vázquez matiza que los centros de salud de Burgos “no se van a cerrar”, sino que “no va a haber consulta por la tarde”

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, matizó este martes que los centros de salud de Burgos “no se van a cerrar”, sino que “no va a haber consulta por la tarde”. Los centros, según precisó, funcionarán de 8 a 15 horas y, más tarde, no habrá atención médica. “Evidentemente, si no hay médicos, no se puede atender medicina. Sí se puede atender enfermería”, aclaró Vázquez, quien insistió en que “las consultas por la tarde dependen de la voluntariedad de los médicos”.

“Hay médicos que deciden no trabajar, hay otros que están de vacaciones y, por lo tanto, hay dificultad”, reflexionó el consejero, quien recordó que ya advirtió previamente de que “el verano iba a ser difícil” y que “iba a obligar a hacer cambios organizativos porque no hay profesionales, no hay especialistas de medicina familiar y comunitaria para cubrir las vacaciones”. En cualquier caso, certificó en declaraciones recogidas por Ical en el Hospital de Salamanca que “se va a seguir dando asistencia sanitaria en los centros de Burgos”.

Preguntado por la incidencia de esta medida en la capital burgalesa, el consejero de Sanidad consideró que esta decisión organizativa “aumentará ligeramente la demora”, pero, en su opinión, “no tendrá otro impacto para los pacientes”, recordando que el Punto de Atención Continuada de Burgos permanecerá activo, de modo que la atención se ofrecerá aunque “con mayor dificultad y con mayor retraso”, según reconoció.

Un problema que, con carácter general, deviene de la falta de médicos. “Evidentemente, en los cupos urbanos la demora va a aumentar en verano ya que el trabajo que hacen cinco no lo pueden hacer tres. No hay sustitutos. Se le ha pedido al Ministerio con reiteración que pusiera a disposición de las comunidades autónomas, como se comprometió a la señora ministra a los dos días de la toma de posesión, los profesionales necesarios para gestionar el sistema sanitario y, realmente, pues tenemos que tomar medidas de ajuste y reorganización, como ya dije hace dos meses”, zanjó.