La Guardia Civil localiza a un senderista perdido en el Pico San Millán

La Guardia Civil localizaba el pasado 17 de julio en perfecto estado de salud a un varón de 58 años que realizaba una ruta a pie por las inmediaciones del Pico San Millán. El senderista no sabía el punto en el que se encontraba y tampoco era capaz de recordar el camino de vuelta a su vehículo.

El hombre había agotado sus reservas de agua, y nervioso por la hora del día que era (20:15h) y por la inminente bajada de la temperatura a esa altitud requirió el rescate de la Benemérita.

Tras numerosos intentos, por la falta de cobertura, consiguieron enlazar conexión telefónica con el ciudadano. El varón compartió su ubicación en tiempo real con el fin de agilizar la búsqueda.

A las 21:15h, una hora después del aviso, el hombre era localizado en un paraje abierto situado entre el Pico San Millán y Mojón Alto. No precisó asistencia sanitaria ya que únicamente mostraba signos de cansancio, los guardias le ofrecieron agua y le guiaron de vuelta hasta su vehículo.

Gracias a la rápida intervención del Cuerpo, se pudo encontrar al senderista aún de día. Lo que permitió evitar la pérdida de luz y la importante bajada de temperatura a esa altitud.

Recomendaciones para actividades seguras al aire libre

La Guardia Civil aconseja extremar las precauciones siempre que se realicen actividades al aire libre o en la montaña. Se recomienda planificar bien la ruta, no ir solo, no arriesgar la vida por un like o selfie, utilizar material, ropa y calzado adecuado, no abandonar la ruta, llevar agua y alimento (barritas energéticas), suministrar los esfuerzos (el viaje es de ida y vuelta), portar una linterna y pilas de repuesto por si acaso y no olvidar el teléfono móvil con la batería suficientemente cargada o un GPS aparte.

Ante cualquier accidente es importante llamar al Cuerpo. Se agradece la colaboración ciudadana, para ello está disponible el teléfono 062 o el servicio gratuito a través de la aplicación para móviles alertcops.