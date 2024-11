Estépar: tradición, patrimonio y Memoria Histórica

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Once villas bendecidas por el río Arlanzón. Típicos, a la par que hermosos en cualquier época del año, paisajes castellanos. Un territorio llano, agradable e idílico con Estépar a la cabeza y un amplio catálogo patrimonial en muchos kilómetros a la redonda. Cerca de Burgos capital, siempre merece hacer un alto en el camino cuando se circula por la autovía A-62.

Si por alto destacan Estépar y sus inseparables villas de Muñó es por la perfecta combinación de naturaleza y arquitectura religiosa. Innegable es la devoción, de ahí que cuente con su propia y majestuosa parroquia, a la Virgen de la Estepa. Venerada generación tras generación, los vecinos sacan su imagen en romería, cada 3 años, el domingo siguiente a la Pascua de Pentecostés.

También Hormaza cuenta con una señora iglesia, la de San Esteban Protomártir. A pesar de su origen románico, que nunca se perdió del todo, el templo ha ido sufriendo diversas modificaciones con el paso de los tiempos. En la actualidad, predomina su singular impronta tardogótica fruto de las intervenciones acometidas a finales del siglo XV y principios del XVI.

Iglesia de San Esteban Protomártir, en Hormaza.ECB

Otro de los grandes atractivos de la zona es la ermita de Arroyo de Muñó, cuya espectacular espadaña llama la atención desde el montículo del castillo. Pero ojo, porque no es el único castillo que podemos encontrar en tierras de Estépar. Pegado al casco urbano, Mazuelo de Muñó presume de su elegante fortificación. Sin duda, todo un aliciente para visitar la localidad sin dejar de recorrer el resto para conocer a fondo sus calles, tradiciones y parajes naturales.

El nombre de Estépar también resuena cuando se apela a la Memoria Histórica. Al poco de empezar la Guerra Civil, cientos de personas fueron conducidas hasta el monte más cercano al pueblo. Allí fueron fusiladas por el bando nacional, dejando un reguero de fosas comunes que a día de hoy no se han logrado explorar en su totalidad.

Sin embargo, la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) no ceja en su empeño de recuperar los restos de todos los represaliados. Asimismo, se han celebrado multitud de homenajes en honor a las víctimas de aquella matanza. Y aunque el recuerdo sea doloroso, no cabe duda de que Estépar no borra su memoria mientras fija la mirada en su presente y un futuro mejor.