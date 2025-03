Mueren cuatro jóvenes de Madrid al despeñarse su coche en el tramo cántabro del Portillo de Lunada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro jóvenes de Madrid, dos hombres y dos mujeres de entre 20 y 21 años, fallecieron anoche al despeñarse el vehículo en el que viajaban por una ladera de cerca de 300 metros en el puerto de Lunada, en el tramo de la comunidad de Cantabria.

La carretera, muy conocida en Burgos por su gran altitud y la abundancia de nieve es muy difícil durante los meses de invierno por las condiciones climáticas. Este sábado estaba abierta y, aunque había algo de nieve, no era necesario el uso de cadenas, por lo que se sospecha que el vehículo pudo salirse por culpa de una placa de hielo. Otros cuatro jóvenes viajaban en otro vehículo que acompañaba al siniestrado resultaron ilesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la carretera autonómica CA-643, cerca del límite con Burgos, cuando el coche se salió de la vía y cayó dando múltiples vueltas de campana. El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria recibió una alerta automática desde el teléfono móvil de uno de los ocupantes tras detectar el impacto, localizando el vehículo alrededor de la medianoche.

Bomberos de Villacarriedo y Santander, personal de mantenimiento de carreteras, la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de emergencias sanitarias 061 participaron en el rescate de los cuerpos, que se prolongó hasta las 6:00 horas debido a la dificultad de acceso.

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, indicó que el vehículo cayó "en tonel", dando "muchas vueltas de campana", y no descartó que el hielo en la carretera pudiera haber sido una de las causas del accidente y ha indicado que los cuatro jóvenes llevaban puesto el cinturón de seguridad.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierna de Cantabria recibió la llamada de aviso en torno a las 22:00 horas desde el teléfono móvil de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado, que envió una alerta automática tras detectar el impacto, y entorno a la medianoche se localizó el coche.

Los bomberos accedieron al coche sobre la una y cuarto de la madrugada.@112Cantabria

Según ha informado el Ejecutivo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron, en un primer momento, bomberos del parque de emergencias de Villacarriedo, personal de mantenimiento de carreteras, la Guardia Civil de tráfico y el servicio de emergencias sanitarias (061), según informa Europa Press.

Ante la gravedad del siniestro y la dificultad de acceso a la zona en la que se encontraba el vehículo, fue necesaria la participación de bomberos de Santander y técnicas de rescate del Gobierno de Cantabria para proceder al rescate de los cuerpos, que se produjo a la 1:25h, tras la autorización de la Guardia Civil, una vez certificada la muerte de sus cuatro ocupantes.

El rescate se prolongó hasta las 6.00 horas ante la dificultad de acceso. Fue un equipo de una decena de personas el que ha realizado las maniobras tanto de excarcelación como de reporte de los cuatro fallecidos

El Gobierno también movilizó al lugar del siniestro al equipo de psicólogos para atender a los cuatro jóvenes que viajaban en un vehículo que acompañaba al siniestrado y que resultaron ilesos, que fueron trasladados a un alojamiento rural cercano al lugar del accidente. Los ocho se habían trasladado a Cantabria para pasar el fin de semana.

Tolosa, que estuvo acompañado por la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gomez de Diego, explicó que cuando se recibió información del accidente, al conocer el lugar, una carretera con un precipicio bastante pronunciado, se supuso que las consecuencias tenían que ser muy graves".

Una carretera difícil y posiblemente con hielo

El jefe de Tráfico aclaró que había solo "un poco de nieve en la via y no eran necesarias cadenas para circular, ni la carretera tenia ninguna medida restrictiva, si bien no ha descartado que hubiera hielo y que este haya tenido algo que ver en el siniestro

"Es una carretera muy estrecha y entonces cualquier maniobra, cualquier distracción... Podría haber algo de hielo en la calzada, pues quizá eso es lo que ahora tienen que estudiar con detalle (la Guardia Civil) y es lo que provocó la salida de la vía, que quizá en otro tipo de carreteras hubiera tenido unas consecuencias mucho más pequeñas, pero en este caso concreto provocó el despeñamiento del vehiculo", ha apuntado, indicando que serán las investigaciones de la Guardia Civil las que determinen las causas y condiciones del accidente.