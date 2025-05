La Guardia Civil crea un nuevo protocolo para accidentes de tráfico con animales

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

En muchos casos es inevitable, aunque nunca está de más tomar precauciones para evitar daños mayores. Los accidentes en carretera con animales involucrados constituyen «uno de los problemas a nivel cuantitativo más importantes» en la red viaria de Burgos. Tanto es así que la provincia continúa ostentando el récord de España en lo que a siniestralidad se refiere. A lo largo de 2024, se produjeron 2.350 siniestros. Lo que viene a ser una media de siete incidencias diarias.

La estadística no miente y el jefe provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Raúl Galán, precisa además que la mayoría de accidentes tienen lugar «a la salida y en la puesta de sol». También «en determinadas épocas del año en las que los animales se mueven más». Por ejemplo, «en época de caza o cuando tienen sus ciclos reproductivos».

Resulta llamativo, dadas las cifras que atesora la provincia, que más del 66% de los 3.539 accidentes registrados el año pasado estuviesen relacionados con la fauna salvaje. Casi todos con tan solo daños materiales, afortunadamente, aunque se contabilizaron 17 siniestros con víctimas (tres graves y 19 leves).

De cara a evitar que la estadística vaya en aumento, la DGT ha impulsado una campaña informativa, específicamente diseñada para Burgos y coordinada por Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, con el objetivo de concienciar a los conductores sobre la necesidad asumir unas «pautas básicas» de carácter preventivo.

Prevenir o evitar daños personales, porque no siempre se puede esquivar a un animal en la carretera. En cualquier caso, lo primero es «respetar los límites de velocidad» para «tener un mayor tiempo de reacción». De no ser posible, explica Galán, conviene «sujetar fuerte el volante, no intentar esquivarlo y, en el último momento, levantar un poco el pie del freno». De lo contrario, se corre el riesgo de que «el animal salte hacia el capó».

Aunque el problema atañe a toda la provincia, hay vías que estadísticamente registran mayores tasas de siniestralidad. Es el caso de la N-234 entre Burgos y Soria -curiosamente, la segunda provincia del país más afectada por este fenómeno-, la Nacional 1 o la ruta comprendida entre Sotopalacios y el sur de Vizcaya. Dadas ls circunstancias, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, recomienda encarecidamente «estar atento a las señales verticales y a las cunetas».

En paralelo, la campaña también pretende fomentar el uso de ahuyentadores de animales. Se trata de dispositivos, a la venta en establecimientos comerciales y por internet, cuyo coste suele oscilar entre 3 y 8 euros.

A expensas de que se acredite científicamente su efectividad, Galán precisa que emiten un ultrasonido a partir de 20 kilómetros por hora «que nosotros no escuchamos pero el animal sí». En la actualidad, todos los vehículos policiales lo emplean y «se han producido menos accidentes».

Teniendo en cuenta el alto índice de siniestralidad a costa de la fauna salvaje, la Guarida Civil empezó a preguntar a los conductores con los que interactúa si emplean ahuyentadores en sus vehículos. Su objetivo: elaborar un estudio a finales de año para extraer conclusiones relativas a la necesidad de promover su uso. A día de hoy, de acuerdo a la información recabada, menos del 5% de las personas consultadas lo llevan.

¿Qué hacer en caso de accidente?

En una provincia tan extensa como la de Burgos y con tanta densidad circulatoria, la Guardia Civil se ha visto obligada a establecer un protocolo específico para estos casos con el fin de que «las patrullas deslicen su cometido habitual». Según detalla el teniente del Subsector de Tráfico de Burgos, Óscar Pérez, ya es posible instruir diligencias en diferido cuando se trata de accidentes leves en los que el conductor resulta ileso.

El modus operandi es el siguiente: el usuario comunica lo sucedido a la Benemérita y, en cuanto le es posible, acude a las dependencias más cercanas para trasladar la incidencia, presentar la documentación y aportar las pruebas del siniestro. A continuación, un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) instruye las diligencias pertinentes para que el afectado se ponga en contacto con su compañía de seguros.

Por ahora, solo se puede prestar este servicio si el conductor se dirige a una provincia con destacamento de Tráfico. Imposible, por lo tanto, realizar esta gestión en el País Vasco o Cataluña. No en vano, Pérez asegura que la «intención» del Instituto Armado es extender este protocolo a ambas regiones a través de las unidades de Seguridad Ciudadana.