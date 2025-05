Gravel entre sabinas y cañones: así es el recorrido de The Bandit 2025 por los pueblos del Arlanza

The Bandit Gravel 2025 reúne al gravel nacional en Sabinares del Arlanza.ECB

La comarca de Arlanza, con Santo Domingo de Silos como epicentro en esta ocasión, volverá a acoger una nueva edición de The Bandit Gravel by Colina Triste, que suma ya tres convocatorias y gana peso en el calendario deportivo de esta especialidad del ciclismo, cada vez más en boga. Además, este año, la prueba entra en el circuito oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y forma parte del primer Circuito Provincial de Gravel impulsado por la Diputación de Burgos.

El trazado recorre el Parque Natural Sabinares del Arlanza y la Yecla, en un entorno que ya fue escenario del primer Campeonato de España de Gravel celebrado en septiembre de 2024. En aquella cita se coronaron Jose Manuel Díaz Gallego (Burgos BH) y Sofía Rodríguez Revert (Nesta). En esta ocasión, tomará la salida el actual campeón de España, Kevin Suárez, recién proclamado en Llerena, junto a varios corredores del top ten nacional.

La organización ha diseñado dos recorridos. The Bandit, con 111 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, y The Little Bandit, más accesible, con 60 kilómetros y 1.100 metros de subida acumulada. Ambas opciones parten y finalizan en Santo Domingo de Silos.

La carrera atraviesa los términos municipales de Contreras, La Revilla y Ahedo, Villanueva de Carazo, Carazo, Pinilla de los Barruecos, Gete, Mamolar, Arauzo de Miel, Doñasantos, Santibáñez del Val, Barriosuso, Quintanilla del Coco, Castroceniza, Covarrubias, Ura, Puentedura y Retuerta.

Adicionalmente, The Bandit, además de una prueba de gravel, está concebida como una invitación a recorrer una comarca que ha ganado visibilidad como destino para el ciclismo, con impacto directo en la actividad de los pueblos implicados y en la proyección turística de Sabinares del Arlanza, que suma con esta carrera una nueva herramienta de dinamización.

El recorrido discurre entre sabinares, encinares, dehesas, campos de labor, pinares y bosques de ribera. Se trata de un territorio rural bien conservado, con referencias paisajísticas e históricas que atraviesan la ruta: la necrópolis de Sad Hill, la Peña de San Carlos, el Cuerno de Gete, las panorámicas desde Cervera, la ermita de Santa Cecilia, el cañón del río Ura, el paso por el Arlanza en El Pielago, las carboneras de Retuerta y, antes de cruzar la meta, la vista abierta sobre el valle del Tabladillo desde el Alto de Mirandilla.