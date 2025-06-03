La Aemet eleva a nivel naranja el aviso por tormentas en el Sistema Ibérico en Burgos

Foto de archivo de una balsa de agua en el aparcamiento junto al centro comercial del Camino de la Plata en Burgos.SANTI OTERO

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó a nivel naranja el aviso por tormentas que tiene lugar desde las 12.00 horas de hoy en el Sistema Ibérico en Burgos y en la meseta de Segovia, y que a las 14.00 horas comienza en el Sistema Ibérico y la meseta de la provincia de Soria.

Así figura en la previsión de la Aemet, consultada por Ical, para esta jornada en la que el resto de Castilla y León, salvo la Cordillera Cantábrica, El Bierzo y el sur de Ávila y Salamanca, se encuentra en el nivel de aviso amarillo por tormentas y fuertes lluvias que pueden dejar, según la zona, hasta máximos de entre 15 y 25 litros de agua por metro cuadrado.

Las tormentas que amenazan desde esta mañana y hasta las 22.59 horas de hoy a gran parte de Castilla y León pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo, que en el caso del este de Burgos, Soria y la meseta de Segovia, puede ser “grande”.