La Aemet eleva a nivel naranja el aviso por tormentas en el Sistema Ibérico en Burgos
Toda la Comunidad, salvo la Cordillera Cantábrica y el sur de Ávila y Salamanca, se sitúa en nivel amarillo por tormentas y lluvias que, según la zona, pueden llegar a dejar 25 litros por metro cuadrado en una hora
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó a nivel naranja el aviso por tormentas que tiene lugar desde las 12.00 horas de hoy en el Sistema Ibérico en Burgos y en la meseta de Segovia, y que a las 14.00 horas comienza en el Sistema Ibérico y la meseta de la provincia de Soria.
Así figura en la previsión de la Aemet, consultada por Ical, para esta jornada en la que el resto de Castilla y León, salvo la Cordillera Cantábrica, El Bierzo y el sur de Ávila y Salamanca, se encuentra en el nivel de aviso amarillo por tormentas y fuertes lluvias que pueden dejar, según la zona, hasta máximos de entre 15 y 25 litros de agua por metro cuadrado.
Las tormentas que amenazan desde esta mañana y hasta las 22.59 horas de hoy a gran parte de Castilla y León pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo, que en el caso del este de Burgos, Soria y la meseta de Segovia, puede ser “grande”.