Cerca de 700 personas se han realizado revisiones oculares gratuitas en la unidad móvil de Recoletas Salud en Burgos

El nuevo proyecto asistencial de Recoletas Salud para la sociedad de Castilla y León comenzó su andadura en Burgos el pasado 5 de mayo y ha recorrido diecinueve pueblos de la provincia.

Desde que se pusiera en marcha este proyecto creado por Recoletas Salud, en la unidad móvil se han realizado de manera gratuita exploraciones básicas optométricas a 693 personas.

A lo largo del mes de mayo, en horario de mañana y tarde, un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada ha sido el encargado de realizar las pruebas, atendiendo a una media de 35/40 personas durante el día, donde han podido llevar a cabo pruebas de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo.

Ha habido días concretos que se han llegado a atender a cerca de 60 personas en una jornada, como ha sido el caso de Sasamón, donde 58 personas con una media de 71 años, pasaron por la Unidad Móvil el pasado 26 de mayo.

Cuando el optometrista ha observado alguna alteración de la función visual de las personas al no corresponderse con su edad, las ha remitido a un especialista para una valoración más completa. En esta primera fase en Burgos, de las 693 personas tratadas, dos fueron aconsejadas que acudieran al servicio de oftalmología correspondiente.

El balance de esta iniciativa ha sido muy positivo y por ello, la directora gerente de Recoletas Salud, Pilar Gómez, ha anunciado su compromiso de llevar a cabo una segunda fase para continuar año tras año “y poder llegar a toda la provincia de Burgos, recorrer todas las comarcas e incluso, tal y como nos han solicitado vecinos de diferentes municipios e incluso volver de nuevo. Este proyecto ha venido para quedarse.”

Asimismo, tanto Pilar Gómez como Javier Moralejo, gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas, han agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Burgos y de cada uno de los Ayuntamientos de la provincia donde la unidad móvil ha estado presente a lo largo del pasado mes de mayo.