El Padre Aramburu y el colegio de Quintana Martín Galíndez ya son 'sostenibles'

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta concedió el sello ambiental como ‘Centro educativo sostenible’ a 14 nuevos colegios e institutos de Castilla y León, incluidos el CPRFP Salesianos Padre Aramburu de Burgos y el CEIP Valle de Tobalina de Quintana Martín Galíndez, y renovó el distintivo de otros once centros de la Comunidad.

Así, entre los centros docentes no universitarios a los que se concedió el sello para el curso 2024-2025, se encuentran el CEIP Toral de los Vados de la localidad leonesa del mismo nombre, el IES Marqués de Lozoya de Cuéllar (Segovia), el CIFP Virgen del Buen Suceso de La Robla (León), el CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes (Salamanca), el centro concertado de FP María Auxiliadora de León, el CEIP Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo (Zamora) y el IESO Las Batuecas de La Alberca (Salamanca).

De igual forma, se concede el sello al IES Beatriz Ossorio de Fabero (León), el colegio San Agustín y el centro didáctico de Formación Profesional de Valladolid, el CEIP Valle de Tobalina de Quintana Martín Galíndez (Burgos), el CIFP Pico Frentes de Soria, el CPRFP Salesianos Padre Aramburu de Burgos y el IES Río Órbigo de Veguellina de Órbigo (León).

Además, se renueva el sello del IES Gredos de Piedrahita (Ávila), del IES Hipólito Ruiz López de Belorado (Burgos), el CEIP Emilia Menéndez de La Robla (León), el CEIP Lope de Vega de León, el CEIP Fray Bernardino de Sahagún de la localidad leonesa del mismo nombre, el IES Peñaranda de Bracamone en la provincia de Salamanca, el CEIP Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero (Valladolid), los CEIP El Peral y el Francisco de Quevedo y Villegas y el IES José Jiménez Lozano de Valladolid capital, y el CC Santísima Trinidad de Zamora.