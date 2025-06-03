La Fundación de los Ferrocarriles se abre a mantener en Villarcayo la locomotora Mikado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, (FFE), se abriría a la posibilidad de mantener en Villarcayo la locomotora Mikado 141F 240, según trasladaron a los diputados nacionales del PSOE por Burgos, Esther Peña y Álvaro Morales, el director gerente y el director de Desarrollo Corporativo de la citada entidad, José Ramón Sempere y Antón Varela, en una reunión de trabajo para tratar este asunto.

Fruto de las conversaciones con la portavoz socialista en el Consistorio Villarcayés, Rosario Martínez, los parlamentarios decidieron solicitar una entrevista con los responsables de esta Fundación para buscar una solución a la salida inminente de este bien patrimonial del municipio, tras la rescisión del acuerdo por incumplimiento imputable al Ayuntamiento.

Según explican los diputados, la FFE estaría dispuesta a revertir el proceso de licitación que inició en el pasado mes de febrero para el traslado de la locomotora, si el Consistorio se compromete a asumir 40.000 euros anuales para su conservación, puesto que la falta de mantenimiento provocó recientemente su entrada en la Lista Roja de la Asociación Hispania Nostra. Por lo tanto, “la pelota está ahora en el tejado del Consistorio”, advierten los diputados, que celebran la posibilidad de paralizar la pérdida de la locomotora, ubicada en la estación de Horna desde los años 90.

También la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rosario Martínez, que lleva años denunciando el abandono de la locomotora, valora esta oportunidad que brinda la Fundación de los Ferrocarriles Españoles e insta al equipo de gobierno a aceptar las condiciones que plantea “si de verdad, como solicitó el Pleno municipal por unanimidad, quieren que este atractivo turístico permanezca en el municipio”.