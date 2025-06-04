La Guardia Civil esclarece lo ocurrido durante una trifulca con navajas en Villagonzalo.GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de Burgos ha detenido a dos varones e investigado a un tercero, de entre 17 y 18 años, por su implicación en la pelea multitudinaria ocurrida durante las fiestas patronales de la localidad de Villagonzalo Pedernales el pasado 17 de mayo.

Uno de los implicados en el altercado, mayor de edad, denunció haber sufrido una herida profunda en un brazo, con orificio de entrada y salida. Por ello, precisó de atención urgente y posterior tratamiento médico quirúrgico.

La investigación inicial permitió identificar al presunto autor de la agresión, un menor que, indiciariamente, habría utilizado una navaja para causar la lesión. Tras la toma de declaraciones a testigos, fue detenido por los hechos.

Siguiendo con sus indagaciones, la Guardia Civil pudo constatar que el denunciante, durante el enfrentamiento, también había herido de gravedad a la persona detenida. En concreto, le infligió una herida incisa profunda en la parte posterior de la rodilla, donde llegó a visualizarse el tendón responsable del movimiento articular. Por estas lesiones, fue asistido y recibió similar tratamiento médico quirúrgico con sutura interna y externa.

A consecuencia de ello, tras las oportunas gestiones policiales, también se procedió a la detención del primer joven, considerado inicialmente como víctima, como presunto autor de un delito de lesiones graves.

Por último, fruto de las múltiples entrevistas llevadas a cabo por los investigadores con los testigos de los hechos, se ha investigado a un tercer joven que el día de autos tenía 17 años de edad. En este caso, se logró acreditar que participó en la trifulca y que llegó a producir lesiones a uno de los implicados, aunque en este caso de carácter leve.

Finalmente, el Grupo de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía de Menores de Burgos.