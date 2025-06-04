El Correo de Burgos

La Junta invierte 3,1 millones en la mejora de la carretera CL-629 en el Valle de Mena

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital actúa en un tramo clave para la conectividad con el País Vasco que soporta un elevado volumen de tráfico

Imagen de la presentación de la inversión.

Imagen de la presentación de la inversión.ECB

La Junta de Castilla y León ha informado hoy de que se ha licitado el contrato de obras para el refuerzo del firme de la carretera CL-629, en el tramo comprendido entre la intersección con la BU-554 y el límite con el País Vasco, dentro del término municipal de Valle de Mena (Burgos). Esta actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 3.178.288 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

La CL-629 es una infraestructura fundamental de la Red Básica de Carreteras de la Comunidad. Conecta la N-623 en Sotopalacios con el límite autonómico vasco a lo largo de más de 100 kilómetros y representa el principal acceso al municipio burgalés de Valle de Mena desde Burgos y Bilbao. El tramo objeto del proyecto, de aproximadamente 10,6 km, registra una intensidad media diaria superior a los 7.000 vehículos, de los cuales más del 5 % corresponde a tráfico pesado. Además, el flujo circulatorio en este punto es marcadamente estacional, con picos importantes en época estival y festivos.

Durante su visita a la localidad burgalesa de Villarcayo, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha destacado que “la CL-629 no es sólo una carretera, sino una arteria esencial que conecta Castilla y León con el País Vasco. Con esta inversión, reafirmamos nuestra voluntad de mantener una red viaria que facilite la actividad económica, el acceso a servicios y la cohesión territorial”.

“El proyecto permitirá optimizar el firme, modernizar elementos de seguridad vial y aumentar la comodidad y accesibilidad para los vehículos que transitan a diario este tramo, especialmente en épocas de mayor afluencia”, ha añadido.

Las actuaciones previstas en el proyecto incluyen: saneo de blandones y cesiones localizadas; refuerzo y regularización del firme; limpieza, reperfilado y reconstrucción de arcenes, cunetas y bermas; reposición de servicios afectados; señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas; instalación de dispositivos de protección en pasos salvacunetas.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León da respuesta a una demanda reiterada de los representantes municipales y vecinos del Valle de Mena, que venían reclamando mejoras en una vía clave para la conectividad y el desarrollo de la zona. “Este proyecto no solo refuerza el firme de la CL-629, sino que representa un paso decidido hacia una solución definitiva que garantice las condiciones adecuadas de circulación, seguridad y accesibilidad a medio y largo plazo”, ha señalado Puerta.

