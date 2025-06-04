La Junta invierte 3,1 millones en la mejora de la carretera CL-629 en el Valle de Mena

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha informado hoy de que se ha licitado el contrato de obras para el refuerzo del firme de la carretera CL-629, en el tramo comprendido entre la intersección con la BU-554 y el límite con el País Vasco, dentro del término municipal de Valle de Mena (Burgos). Esta actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 3.178.288 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

La CL-629 es una infraestructura fundamental de la Red Básica de Carreteras de la Comunidad. Conecta la N-623 en Sotopalacios con el límite autonómico vasco a lo largo de más de 100 kilómetros y representa el principal acceso al municipio burgalés de Valle de Mena desde Burgos y Bilbao. El tramo objeto del proyecto, de aproximadamente 10,6 km, registra una intensidad media diaria superior a los 7.000 vehículos, de los cuales más del 5 % corresponde a tráfico pesado. Además, el flujo circulatorio en este punto es marcadamente estacional, con picos importantes en época estival y festivos.

Durante su visita a la localidad burgalesa de Villarcayo, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha destacado que “la CL-629 no es sólo una carretera, sino una arteria esencial que conecta Castilla y León con el País Vasco. Con esta inversión, reafirmamos nuestra voluntad de mantener una red viaria que facilite la actividad económica, el acceso a servicios y la cohesión territorial”.

“El proyecto permitirá optimizar el firme, modernizar elementos de seguridad vial y aumentar la comodidad y accesibilidad para los vehículos que transitan a diario este tramo, especialmente en épocas de mayor afluencia”, ha añadido.

Las actuaciones previstas en el proyecto incluyen: saneo de blandones y cesiones localizadas; refuerzo y regularización del firme; limpieza, reperfilado y reconstrucción de arcenes, cunetas y bermas; reposición de servicios afectados; señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas; instalación de dispositivos de protección en pasos salvacunetas.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León da respuesta a una demanda reiterada de los representantes municipales y vecinos del Valle de Mena, que venían reclamando mejoras en una vía clave para la conectividad y el desarrollo de la zona. “Este proyecto no solo refuerza el firme de la CL-629, sino que representa un paso decidido hacia una solución definitiva que garantice las condiciones adecuadas de circulación, seguridad y accesibilidad a medio y largo plazo”, ha señalado Puerta.