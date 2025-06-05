Orestes Barbero, de estrella televisiva en Pasapalabra y El Cazador a embajador de Covarrubias

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El televisivo Orestes Barbero será homenajeado en Covarrubias con la Cereza de Oro 2025, que concede el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de la villa rachela. El reconocimiento, que distingue a quienes contribuyen a la promoción de Covarrubias dentro y fuera de la comarca, se entregará el próximo 13 de julio durante la tradicional Fiesta de la Cereza y de la Cuna de Castilla.

Convertido ya en un rostro familiar de la televisión española por su amplio bagaje en concursos de conocimiento, Orestes se ha ganado el cariño del público por su inteligencia, naturalidad y carisma, atributos que ha mantenido intactos desde sus primeras apariciones en Pasapalabra, donde debutó con tan solo 19 años.

Su recorrido en el programa no fue breve y se convirtió en el concursante más longevo de su etapa. Su destreza con las palabras y su dominio de la cultura general le llevaron a formar parte del exclusivo club de concursantes centenarios, donde figuran algunos de los nombres más célebres del formato. Hoy, continúa su carrera televisiva como uno de los “cazadores” del exitoso concurso El Cazador, que emite Televisión Española en horario de tarde.

Orestes con hosteleros de Covarrubias.ECB

Más allá de su faceta mediática, Orestes mantiene un fuerte vínculo con Covarrubias, que se remonta a su infancia. Nacido en Burgos el 20 de diciembre de 1996, pasó parte de su niñez en Quintanilla del Coco, junto a sus padres, María José y Miguel Ángel, y su hermano menor Manrique. Las escapadas a Covarrubias, bien para hacer la compra o disfrutar de un domingo familiar, eran frecuentes y dejaron huella.

Embajador de los pequeños pueblos de Burgos

El exconcursante de televisión y ahora Cazador en el popular concurso televisivo, Orestes Barbero no pierde ocasión para reivindicar la riqueza patrimonial y natural de la provincia de Burgos. En sus intervenciones públicas, son habituales sus mensajes de cariño y admiración hacia los paisajes y pueblos menos conocidos del territorio burgalés.

Entre los destinos que ha destacado, figuran enclaves como Frías, que describe por su "puente precioso y una torre bien chula", o las Cuevas de Ojo Guareña, un impresionante sistema de túneles excavados en roca caliza. Sin embargo, hay un lugar que ocupa un lugar especial en su memoria y su corazón: Covarrubias.

Este municipio, reconocido oficialmente como uno de los pueblos más bonitos de España, fue para Orestes un escenario habitual de su infancia. Aparte de ser conocida como la "primera y última capital del reino visigótico antes de la llegada de los musulmanes", Covarrubias representa para él un rincón lleno de recuerdos personales, ligados a las escapadas que hacía con sus padres, María José y Miguel Ángel, y su hermano pequeño, Manrique.

Con cada mención en medios, Orestes no solo comparte su historia familiar, sino que contribuye a visibilizar y promocionar los atractivos turísticos menos explorados de Burgos.

Académicamente, está formado en Filología Hispánica por la Universidad de Burgos, completó un máster de profesorado en Salamanca y actualmente cursa su segunda carrera, Filosofía, en la Universidad de Pamplona. Divide su tiempo entre esta ciudad y Madrid, donde graba para televisión, aunque su vocación original —la docencia— sigue presente.

La junta directiva del CIT ha querido distinguirlo con la Cereza de Oro 2025 “por aprovechar cada oportunidad, tanto en televisión como en redes sociales, para poner en valor las virtudes y bellezas de la villa de Covarrubias”.

La Asociación Rachela de la Tercera Edad, Cereza de Honor 2025

Junto a Orestes Barbero, el CIT ha anunciado también el nombre del colectivo que recibirá la Cereza de Honor 2025, un galardón que distingue exclusivamente a personas o entidades locales por su implicación con la vida comunitaria de Covarrubias. En esta edición, el reconocimiento será para la Asociación Rachela de la Tercera Edad, en agradecimiento a su compromiso continuado con la villa.

Fundada el 20 de abril de 1990, la asociación celebra este año su 35.º aniversario. Durante este tiempo, ha desempeñado un papel central en la dinamización del pueblo, promoviendo actividades culturales, festivas y sociales al margen de quién las organice. Llegaron incluso a fundar el grupo de danzas tradicional y hoy siguen participando activamente con 136 socios.

Asociación Rachela de la Tercera Edad.ECB

Entre sus proyectos actuales destacan la creación de una nueva carroza para los Reyes Magos, los adornos navideños que iluminarán el centro histórico y la renovación del vestuario y escenografía de la Pasión Viviente, declarada Fiesta de Interés Regional. Además, organizan la Fiesta de San Juan, elaboran merchandising para el Festival de las Mujeres Creadoras y continúan con sus viajes culturales autogestionados.

La entrega de ambos galardones se celebrará de manera conjunta el 13 de julio alrededor de las 13:30 horas, durante los actos centrales de la Fiesta de la Cereza. Recogerán el premio Isabel Cano, actual presidenta de la asociación, y Goya Moneo, socia más veterana de la entidad, reconocida en el pueblo por su prodigiosa memoria.